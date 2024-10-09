Tuyển Xây dựng Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech FAST500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 145 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Xây dựng kế hoạch lập hồ sơ chất lượng, khối lượng các hạng mục công trình. Kiểm soát tiến độ thực hiện hồ sơ chất lượng, khối lượng của các gói thầu. Chủ trì, kiểm tra, kiểm soát chất lượng hồ sơ chất lượng, khối lượng các gói thầu, các hạng mục công trình. Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác hồ sơ chất lượng, khối lượng. Chủ trì thống nhất với các bộ phận liên quan về hồ sơ chất lượng, khối lượng, thanh, quyết toán công trình. Chủ trì bảo vệ, giải trình với các cơ quan chức năng về hồ sơ chất lượng, khối lượng. Chịu trách nhiệm tập hợp các bản vẽ biện pháp thi công và quy hoạch tổng mặt bằng thi công do bộ phận kỹ thuật thực hiện. Chịu trách nhiệm tập hợp, lập biên bản nghiệm thu công việc và biên bản nghiệm thu giai đoạn, biên bản bàn giao đưa vào sử dụng các hạng mục công trình. Kiểm tra, lập bản vẽ biện pháp thi công phát sinh, dự toán các công việc phát sinh (nếu có) Làm hồ sơ mời thầu và tham gia phát hành các gói thầu công trình/dự án. Thực hiện và theo dõi các hợp đồng: từ khi ký kết, thực hiện, thanh toán và bảo hành . Đàm phán, ký kết hợp đồng đảm bảo có lợi cho Công ty.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng/kinh tế XD và các ngành khác liên quan. Ít nhất 02 đến 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực xây dựng Hiểu biết về kinh tế xây dựng và kỹ thuật xây dựng Có kiến thức thi công, đấu thầu, thanh quyết toán công trình Thành thạo Autocad, Project, tin học văn phòng Word, Excel...

Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech FAST500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận tương xứng theo năng lực ứng viên từ 13.000.000 - 18.000.000 VNĐ Các chế độ bảo hiểm theo quy định của công ty và pháp luật quy định Được làm việc trong môi trường trẻ, có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến Thưởng theo kết quả kinh doanh, thưởng lương tháng thứ 13 Tham gia các hoạt động nội bộ như Ngày hội Thể thao, Giao lưu Đồng nghiệp, Ngày hội Văn hoá Doanh nghiệp, v.v

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech FAST500 TOP CÔNG TY

