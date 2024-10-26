Tuyển Trưởng Nhóm thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 145 Ngọc, Hoàng Liệt, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Triển khai bản vẽ shop, đọc bản vẽ, bóc tách khối lượng thi công chi tiết cho từng hạng mục;

- Lập định mức vật tư tổng thể của dự án theo mã vật tư của công ty;

- Theo dõi, đánh giá và kiểm soát định mức vật tư đã ban hành cho dự án so với các đơn hàng thực tế cho công trình;

- Phối hợp dự án, kiểm soát hạng mục phát sinh;

- Kiểm soát mã lỗi vật tư theo đơn hàng cho từng dự án;

- Soát xét đề nghị vật tư theo định mức và phát sinh của các dự án.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành nhiệt lạnh ... và các ngành liên quan khác;

- Có trên 2 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đương;

- Nắm vững các quy định pháp luật về xây dựng, tiêu chuẩn và các văn bản pháp luật hiện hành;

- Khả năng giao tiếp tốt;

- Thành thạo máy tính, tin học văn phòng, email....

- Chịu được áp lực theo tiến độ, linh hoạt, sáng tạo trong công việc;

- Có khả năng làm việc nhóm, trung thực, thẳng thắn.

Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15 - 20 triệu/tháng

Thưởng Lễ/Tết, thưởng SXKD

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Môi trường làm việc ổn định, chế độ phúc lợi theo quy định của công ty

Được làm việc trong môi trường trẻ, có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech

