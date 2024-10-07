Tuyển Giáo dục/Đào tạo hocmai.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo dục/Đào tạo Tại hocmai.vn
- Hà Nội: Tầng 3
- 4, Tòa nhà 25T1 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Phát triển khung chương trình và chương trình hành động cho các dòng sản phẩm tiếng anh trẻ em và luyện thi như IELTS
Xây dựng chương trình chi tiết bao gồm khung chương trình (bao gồm mapping với chương trình Giáo dục Phổ thông của Bộ), tài liệu giảng dạy và giáo án
Phát triển và triển khai các quy trình, tiêu chuẩn, tiêu chí và các công cụ đánh giá hiệu quả hoạt động dạy-học của giáo viên và học sinh
Tham gia tuyển dụng, đào tạo và huấn luyện để chuẩn hóa và nâng cao kỹ năng giảng dạy của giáo viên
Quản lý và điều phối giáo viên trong các hoạt động giảng dạy và cộng đồng giáo viên để nâng cao chuyên môn và gắn kết
Phối hợp với các phòng, ban trong công ty tổ chức đào tạo, tập huấn về nhân sự và sản phẩm
Tổ chức đánh giá định kỳ và tiếp nhận phản hồi của các bên để giải quyết vấn đề và nâng cao chất lượng chương trình
Tổ chức các lớp học mẫu (demo) và tham gia giảng dạy (khi cần)
Báo cáo định kỳ và theo yêu cầu đến Ban Giám đốc và Quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan đến tiếng Anh như Ngôn ngữ Anh/ Sư phạm tiếng Anh/ v.v. Bằng Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh hoặc Thạc sĩ Giáo dục tại các trường quốc tế, các trường danh tiếng trong nước là một lợi thế
Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan đến tiếng Anh như Ngôn ngữ Anh/ Sư phạm tiếng Anh/ v.v.
Bằng Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh hoặc Thạc sĩ Giáo dục tại các trường quốc tế, các trường danh tiếng trong nước là một lợi thế
2. Kinh nghiệm làm việc:
Có tối thiểu 3 năm giảng dạy tại các tổ chức giáo dục và 1 năm xây dựng chương trình cho đối tượng học sinh phổ thông (Lớp 12). Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các trường quốc tế hoặc đã từng tham gia xây dựng, vận hành các sản phẩm Tiếng Anh
Có tối thiểu 3 năm giảng dạy tại các tổ chức giáo dục và 1 năm xây dựng chương trình cho đối tượng học sinh phổ thông (Lớp 12).
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các trường quốc tế hoặc đã từng tham gia xây dựng, vận hành các sản phẩm Tiếng Anh
3. Kỹ năng/Khả năng:
Kỹ năng đào tạo, giảng dạy, thuyết trình Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ CELTA, DELTA ... Kiến thức sâu rộng về đặc điểm người dùng (giáo viên, học sinh, phụ huynh...) Cập nhật với các xu hướng mới trong giáo dục
Kỹ năng đào tạo, giảng dạy, thuyết trình
Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ CELTA, DELTA ...
Kiến thức sâu rộng về đặc điểm người dùng (giáo viên, học sinh, phụ huynh...)
Cập nhật với các xu hướng mới trong giáo dục
4. Yêu cầu khác:
Kỹ năng lên kế hoạch và quản lý thời gian Kỹ năng giải quyết vấn đề và multitasking
Kỹ năng lên kế hoạch và quản lý thời gian
Kỹ năng giải quyết vấn đề và multitasking
Tại hocmai.vn Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập bao gồm lương cứng + thưởng KPI, trong đó: - Lương cứng từ 15,000,000 - 25,000,000 VND dựa trên kinh nghiệm - Thưởng KPI theo tháng. Mức KPI sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn
12 ngày phép/ năm, 1 ngày nghỉ sinh nhật, 1 ngày nghỉ lễ 20/11
Chính sách review lương hàng năm. Ngoài ra có thể được xét duyệt tăng lương trước thời hạn khi có thành tích tốt
Có cơ hội làm việc với các cấp Manager, C-Level
Được tạo mọi điều kiện để phát triển bản thân tốt nhất trong môi trường làm việc hiện đại, năng động
Hỗ trợ các thiết bị cần thiết trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại hocmai.vn
