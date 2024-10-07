Tuyển Trưởng Nhóm thu nhập 16 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam

Mức lương
16 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 14 Trần Kim Xuyến, Yên Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

1. Quản lý, giao việc, kiểm soát và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên trong team C&B/chế độ chính sách
2. Đánh giá, xây dựng chính sách, chế độ trong hệ thống (thang bảng lương, quy chế lương thưởng, phúc lợi...)
3. Xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự (KPIs) và triển khai thực hiện
4. Xây dựng nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế khen thưởng kỷ luật
5. Xây dựng quỹ lương và các chỉ số về lương, thưởng, chế độ cho các Phòng ban, đơn vị trực thuộc và báo cáo liên quan
7. Xây dựng định mức NSLĐ cho các Phòng ban trong Công ty, các cơ sở
8. Chủ trì xây dựng hệ thống văn bản, tài liệu nội bộ trong hệ thống. Giám sát vận hành và quản trị cơ sở dữ liệu.

Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn: Đại học trở lên
2. Chuyên môn: Quản trị nhân lực, Luật, Kế toán
3. Kinh nghiệm: có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
4. Kiến thức:
- Nắm vững bộ Luật lao động, Luật thuế TNCN, Luật BHYT, BHXH
- Hiểu về phương pháp xây dựng KPIs, phương pháp tính NSLĐ, định mức NSLĐ
- Có kiến thức sâu về chính sách tiền lương, phương pháp xây dựng thang bảng lương
- Có kiến thức về tâm lý học và hành vi con người, phương pháp đánh giá nhân sự, có kinh nghiệm xây dựng hệ thống
5. Kỹ năng/khả năng:
- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Power point,...)
- Khả năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục tốt
- Biết sắp xếp, bao quát công việc, quản lý thời gian làm việc tốt
- Khả năng tư duy logic tốt
- Kỹ năng quản lý công việc và giải quyết vấn đề linh hoạt và hiệu quả
6. Phẩm chất cá nhân:
- Nhanh nhẹn, linh hoạt, thẳng thắn, trung thực
- Điềm đạm, nhẹ nhàng, kiên nhẫn, quyết đoán, tự chủ
- Có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc, chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 16.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng + Phụ cấp + Thưởng hiệu quả công việc + Thưởng khác
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện, năng động, khuyến khích phát triển bản thân, sáng tạo và đổi mới
- Nhiều cơ hội phát triển, thử thách bản thân và thăng tiến lên các vị trí cao cùng sự phát triển của hệ thống
- Được học miễn phí các khóa học: TOEIC, IELTS, Giao tiếp tại hệ thống các cơ sở của IMAP
- Được đào tạo chuyên sâu các kỹ năng phát triển bản thân như: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giải quyết vấn đề,...
- Được tham gia các chế độ Bảo hiểm theo quy định và hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi, tháng lương 13 và nhiều hình thức thưởng hấp dẫn khác (Thưởng ý tưởng, thưởng nóng đột xuất...)
- Chăm sóc sức khỏe định kỳ theo chế độ chính sách của Công ty. Người thân được hưởng ưu đãi khi tham gia học tiếng Anh tại hệ thống.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 14 Trần Kim Xuyến, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

