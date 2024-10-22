Tuyển Đầu tư và Tài trợ Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu tư và Tài trợ Tại Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings
- Hà Nội: số 36 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HN, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Đầu tư và Tài trợ Với Mức Lương 17 - 20 Triệu
Kiểm tra, rà soát các bút toán, hồ sơ, chứng từ, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và các bút toán hạch toán kế toán tuân thủ nguyên tắc kế toán, thuế, quy định của pháp luật và công ty.
Kiểm tra tính chính xác, hợp lý, hợp lệ của các chứng từ kế toán.
Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán tổng hợp và chi tiết.
Lập báo cáo tài chính, sổ sách kế toán Chuẩn VAS và IFRS
Phối hợp với Kế toán viên để đối chiếu các số liệu báo cáo thuế.
Lập báo cáo thuế định kỳ (BC VAT, TNCN), quyết toán thuế TNCN... theo quy định
Phân tích các chỉ tiêu báo cáo tài chính định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban lãnh đạo và ngân hàng
Đầu mối làm việc, giải trình báo cáo tài chính với kiểm toán, ngân hàng theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS
Xây dựng và hỗ trợ Trưởng bộ phận xây dựng các quy trình kế toán, bao gồm nhưng không giới hạn: luân chuyển chứng từ, ghi nhận giao dịch vào phần mềm, lập báo cáo, v.v...
Kiểm tra, rà soát các bút toán, hồ sơ, chứng từ, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và các bút toán hạch toán kế toán tuân thủ nguyên tắc kế toán, thuế, quy định của pháp luật và công ty.
Kiểm tra tính chính xác, hợp lý, hợp lệ của các chứng từ kế toán.
Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán tổng hợp và chi tiết.
Lập báo cáo tài chính, sổ sách kế toán Chuẩn VAS và IFRS
Phối hợp với Kế toán viên để đối chiếu các số liệu báo cáo thuế.
Lập báo cáo thuế định kỳ (BC VAT, TNCN), quyết toán thuế TNCN... theo quy định
Phân tích các chỉ tiêu báo cáo tài chính định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban lãnh đạo và ngân hàng
Đầu mối làm việc, giải trình báo cáo tài chính với kiểm toán, ngân hàng theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS
Xây dựng và hỗ trợ Trưởng bộ phận xây dựng các quy trình kế toán, bao gồm nhưng không giới hạn: luân chuyển chứng từ, ghi nhận giao dịch vào phần mềm, lập báo cáo, v.v...
Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp, Kế toán kiểm toán
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệp tại vị trí tương đương trong lĩnh vực sản xuất , thương mại
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, đặc biệt là phần mềm bravo
Có kinh nghiệp tham gia kiểm toán, thanh tra, quyết toán thuế, các sở ban nghành liên quan
Có kinh nghiệm tính toán, phân tích và đánh giá các chỉ số tài chính, ...
Có kinh nghiệm theo dõi,lập tờ khai, kê khai, nộp thuế (Thuế TNCN, thuế TNDN, Thuế vãng lai, thuế chuyển nhượng,....)
Thành thạo tin học văn phòng: word, excel, powerpoint, outlook.
Tại Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
Lương : 17 - 20 Triệu
Phụ cấp ăn trưa bằng hình thức ăn tại canteen công ty
Có 02 ngày nghỉ phép trong thời gian thử việc
Công ty cấp máy tính cá nhân phục vụ công việc.
Lương tháng 13, thưởng lễ tết, sinh nhật
Du lịch, teambuilding 1 - 2 lần/năm
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.
Đóng BH theo quy định của Pháp luật
Xét tăng lương hàng năm.
Môi trường làm việc thân thiện, cơ sở vật chất khang trang hiện đại
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI