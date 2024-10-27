Tuyển Trưởng Nhóm thu nhập 17 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings

Mức lương
17 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 36 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HN, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

Kiểm tra, rà soát các bút toán, hồ sơ, chứng từ, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và các bút toán hạch toán kế toán tuân thủ nguyên tắc kế toán, thuế, quy định của pháp luật và công ty. Kiểm tra tính chính xác, hợp lý, hợp lệ của các chứng từ kế toán. Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán tổng hợp và chi tiết. Lập báo cáo tài chính, sổ sách kế toán Chuẩn VAS và IFRS Phối hợp với Kế toán viên để đối chiếu các số liệu báo cáo thuế. Lập báo cáo thuế định kỳ (BC VAT, TNCN), quyết toán thuế TNCN... theo quy định Phân tích các chỉ tiêu báo cáo tài chính định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban lãnh đạo và ngân hàng Đầu mối làm việc, giải trình báo cáo tài chính với kiểm toán, ngân hàng theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS Xây dựng và hỗ trợ Trưởng bộ phận xây dựng các quy trình kế toán, bao gồm nhưng không giới hạn: luân chuyển chứng từ, ghi nhận giao dịch vào phần mềm, lập báo cáo, v.v...
Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp, Kế toán kiểm toán Tối thiểu 3 năm kinh nghiệp tại vị trí tương đương trong lĩnh vực sản xuất , thương mại Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, đặc biệt là phần mềm bravo Có kinh nghiệp tham gia kiểm toán, thanh tra, quyết toán thuế, các sở ban nghành liên quan Có kinh nghiệm tính toán, phân tích và đánh giá các chỉ số tài chính, ... Có kinh nghiệm theo dõi,lập tờ khai, kê khai, nộp thuế (Thuế TNCN, thuế TNDN, Thuế vãng lai, thuế chuyển nhượng,....) Thành thạo tin học văn phòng: word, excel, powerpoint, outlook.
Tại Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : 17 - 20 Triệu Phụ cấp ăn trưa bằng hình thức ăn tại canteen công ty Có 02 ngày nghỉ phép trong thời gian thử việc Công ty cấp máy tính cá nhân phục vụ công việc. Lương tháng 13, thưởng lễ tết, sinh nhật Du lịch, teambuilding 1 - 2 lần/năm Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm. Đóng BH theo quy định của Pháp luật Xét tăng lương hàng năm. Môi trường làm việc thân thiện, cơ sở vật chất khang trang hiện đại
Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings

Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: số 36 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

