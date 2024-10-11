Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty TNHH Thời Trang Quốc Tế Savani làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu

Mức lương 17 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mac Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 17 - 25 Triệu

- Giám sát, hỗ trợ duy trì sự tuân thủ các yêu cầu của hệ thống QLCLvà các yêu cầu của các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn khác được áp dụng tại DN. Định kì thực hiện các hoạt động đánh giá nội bộ theo yêu cầu của các tiêu chuẩn quản lý liên quan.

- Thu thập, tiếp nhận các ý kiến, mong muốn về việc cải tiến thực trạng HT QLCL của khối phụ trách. Đề xuất và chủ trì xây dựng các quy định/quy trình mới cho khối phụ trách cũng như việc cải tiến các quy định/quy trình hiện tại của Doanh Nghiệp.

- Thực hiện đo lường năng lực các quá trình chính để làm đầu vào phân tích cải tiến và xác nhận giá trị của các cải tiến đã thực hiện.

- Nghiên cứu, đề xuất áp dụng các tiêu chuẩn và công cụ cải tiến chất lượng (5S, Kaizen, Lean, SPC, SLA, ...) để cải tiến HT QLCL của toàn khối.

- Thực hiện đào tạo các công cụ QLCL cần thiết và đào tạo theo phân công các quy trình/quy định nghiệp vụ của Savani.

-Chủ trì xây dựng hệ thống tài liệu văn bản nội bộ gồm quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu, checklist,...Hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ và thẩm định tài liệu quản lý, các quy trình/quy định/biểu mẫu của văn bản quản lý nội bộ Công ty. Hướng dẫn và đề xuất bổ sung kịp thời các biện pháp giải quyết những bất hợp lý trong cơ chế, nguyên tác quản lý, quy định, ... của Công ty chưa phù hợp.

-Đào tạo nhận thức chung về hệ thống quản lý chất lượng và tiên chuẩn ISO cho CBNV toàn Công ty. Truyền thông quy trình, quy định nội bộ Công ty.

- Chủ trì việc tổ chức các cuộc đánh giá chứng nhận hệ thống của tổ chức bên ngoài và đảm bảo kết quả đánh giá đạt yêu cầu.

Với Mức Lương 17 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ đại học trở lên (chuyên nghành: Kinh tế/ Quản trị Kinh doanh/ Quản trị Dự án/ QLCL), ưu tiên chuyên nghành QLCL.

- Có bằng cấp về QLCL như Lead Auditor, chứng chỉ chuyên gia đánh giá nội bộ, chứng chỉ về các công cụ chất lượng (Lean, TQM, 5S/Kaizen, SPC, SLA, ...).

- Có bằng cấp về quản trị dự án tương đương bằng của PMI là một lợi thế.

- Tối thiểu 06 năm kinh nghiệm làm việc và tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực QLCL tại các Công ty có quy mô nhân sự tối thiểu 300 người.

- Đã tham gia với vai trò chính các dự án áp dụng các công cụ cải tiến chất lượng như Lean, SLA hay SPC.

- Các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại các vị trí về QLCL trong các công ty Bán lẻ (thời trang, điện máy, FMCG, F&B) là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Thời Trang Quốc Tế Savani Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh nhất trong ngành : công bằng trong nội bộ, cạnh tranh trên thị trường

- Đào tạo: Cơ hội tham gia nhiều khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ bài bản.

- Phát triển: Lộ trình thăng tiến rõ ràng, đánh giá tăng lương 2 lần 1 năm.

- Phúc lợi: BHXH, thưởng lễ tết, lương tháng 13, du lịch – teambuilding...

- Môi trường: Đồng nghiệp trẻ trung, hỗ trợ nhiệt tình với văn hóa chia sẻ, yêu thương, công việc thoải mái, đề cao sự sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời Trang Quốc Tế Savani

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin