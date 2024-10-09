Tuyển IT phần mềm VC Corp làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tham gia rà soát và phân tích các yêu cầu nghiệp vụ để hiểu về mục tiêu của dự án, cung cấp các thông tin đầu vào làm cơ sở để kiểm thử và dự kiến về các hoạt động kiểm thử cần có. Đề xuất và đưa ra quy trình phát triển (development process) sản phẩm phù hợp với yêu cầu cụ thể của từng dự án. Đưa ra những tài liệu, biểu mẫu, hướng dẫn để đảm bảo chất lượng của sản phẩm cho tất cả các bộ phận trong nhóm phát triển sản phẩm. Lên kế hoạch test, thiết kế test case, test script. Thực thi theo test plan, test case. Thu thập thông tin, gửi báo cáo chất lượng cho khách hàng hoặc project manager. Kiểm tra, audit việc thực thi quy trình của các bộ phận trong nhóm làm sản phẩm đúng quy trình QA đã đề ra Nhắc nhở đội ngũ phát triển sản phẩm việc tuân thủ theo quy trình làm việc đã đưa ra. Điều chỉnh, thay đổi quy trình phù hợp với từng sản phẩm mà các team đang thực hiện. Phân bổ công việc trong nhóm test, review test case và chất lượng test của tester Đào tạo và hướng dẫn các bạn junior tester

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 4 năm kinh nghiệm làm test, trong đó ít nhất 1 năm làm lead team từ 4-5 member trở lên Có khả năng xây dựng test design, test strategy và tổng hợp test report Có kinh nghiệm test API, test giả lập, test DB Có kinh nghiệm sử dụng tool về automation test, Performance test,... Có tư duy, logic phân tích nghiệp vụ tốt; Đã từng tham gia triển khai các dự án theo mô hình Agile/Scrum Có kinh nghiệm kiểm thử Mobile App/Web/API Ưu tiên ứng viên kinh nghiệm làm việc với các hệ thống ERP, CRM...

Tại VC Corp Thì Được Hưởng Những Gì

Dải lương dự kiến: 20,000,000 – 30,000,000 VNĐ Thưởng đạt, vượt chỉ tiêu KPI/Thưởng năng suất: Xét thưởng áp dụng khi nhân viên đạt chỉ tiêu KPI cá nhân và hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty. Thưởng tháng lương 13 (thưởng Tết Âm Lịch): Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo quy định của công ty và tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty. Thưởng thâm niên: Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo thâm niên làm việc của nhân viên theo quy định của công ty và hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty. Thưởng Nóng, Thưởng thành tích vượt trội: Khi có thành tích xuất sắc và hoặc dự án thành công... Thưởng vinh danh, tôn vinh: Bình chọn giải cá nhân/bộ phận xuất sắc cấp Công ty định kỳ hàng năm Thưởng Tự Khoe cấp Bộ Phận: Khuyến khích CBNV, các bộ phận thi đua hoàn thành tốt các mục tiêu công việc, kích thích đổi mới, sáng tạo trong công việc; ghi nhận, động viên kịp thời các việc hay, sáng kiến hiệu quả của các các nhân, tập thể. Mức thưởng tự khoe, tự đề xuất theo quy chế và ngân sách của công ty cấp cho từng bộ phận.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VC Corp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.