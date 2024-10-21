Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Tech Fitness Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B48 - 03 Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Lên kế hoạch và triển khai chiến lược bán hàng, đảm bảo mục tiêu doanh số đề ra Điều phối, quản lý hoạt động hàng ngày của team: phân công công việc, xử lý phát sinh liên quan đến đơn hàng của Khách hàng, đảm bảo hoạt động kinh doanh, quá trình vận hành của nhóm được thực hiện hiệu quả, trôi chảy. Quản lý hàng hóa tại cửa hàng, đảm bảo hàng hóa tại cửa hàng được bố trí theo đúng concept. Cùng Facebook Ads lên nội dung, chiến dịch quảng cáo bán hàng, hướng dẫn nhân viên trực page bán hàng, telesale chốt khách. Phối hợp cùng phòng marketing thực hiện các chương trình marketing tại điểm bán. Tìm hiểu Livestream, Tiktokshop, sàn TMĐT....để mở rộng kênh bán hàng, tăng doanh số cho phòng Báo cáo và làm các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam từ 26 - 35 tuổi, có kinh nghiệm tối thiểu từ 3 năm trở lên ở vị trí tương đương Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan Am hiểu về kinh doanh và marketing. Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, truyền động lực và phát triển đội nhóm. Kỹ năng phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch và ra quyết định. Có trách nhiệm, đam mê kinh doanh và chịu được áp lực công việc. Có kỹ năng quản lý và đào tạo nhân sự và triển khai công việc cho nhân sự; trung thực, nhân phẩm tốt, nhiệt huyết và có trách nhiệm với công việc và nhiệm vụ được giao Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh ghế massage...

Tại Công ty TNHH Tech Fitness Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 13-15 triệu/tháng, Thu nhập: 20 triệu - 30 triệu (Phụ cấp ăn trưa + hoa hồng + thưởng +++) (Thu nhập không giới hạn tùy năng lực) Thu nhập hấp dẫn, xứng đáng với năng lực, thưởng theo hiệu quả công việc. Cơ hội được tham gia đào tạo, phát triển kỹ năng và chuyên môn. Được hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi BHXH, BHYT, BHTN ... Đãi ngộ, Phúc lợi: Lễ Tết, hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ mát, ốm đau, thai sản,... Tham gia team building hàng năm. Được hỗ trợ tốt nhất về mọi mặt từ Công ty để thực hiện công việc hiệu quả.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tech Fitness Việt Nam

