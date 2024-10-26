Tuyển Trưởng Nhóm thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Mô Tả Công Việc

- Cập nhật xu hướng, xây dựng hướng dẫn trưng bày theo từng bộ sưu tập, cập nhật VM guideline của công ty

- Đảm bảo hình ảnh cửa hàng luôn đúng theo tiêu chuẩn quy định của công ty.

- Cập nhật, thay đổi trưng bày theo BST, theo mùa để đào tạo cho nhân viên VM, cấp quản lý cửa hàng.

- Phân tích không gian, các khu vực trưng bày của cửa hàng để trưng bày hàng mới hoặc đẩy hàng bán chậm.

- Xây dựng concept trưng bày cửa hàng tại từng thời điểm.

- Quản lý, đào tạo, phân chia công việc cho đội ngũ nhân viên trong team

Yêu Cầu Công Việc

- Nam/Nữ tuổi từ 25 – 35 tuổi - Kinh nghiệm tối thiếu 03 năm ở vị trí tương đương: Merchandiser, Chăm sóc hình ảnh, Trưng bày hàng hóa

- Có Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương trong ngành thời trang cao cấp. thời trang quốc tế, dịch vụ bán lẻ....

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành may mặc, thời trang, Marketing, kinh tế, đồ họa... - Có khả năng mix & match trang phục, sắp xếp bố cục, có tính thẩm mỹ, có gu thời trang

- Kỹ năng quản lý đội nhóm

- Sẵn sàng đi công tác theo kế hoạch của công ty

Quyền Lợi

- Mức lương: 20-30 M (Thỏa thuận theo năng lực)

- Được hưởng đầy đủ các chệ độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng Luật Lao Động.

- Du lịch hàng năm công ty.

- Thưởng các ngày lễ lớn như 30/4 – 1/5, 2/9.....

Cách Thức Ứng Tuyển

