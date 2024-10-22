Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 04 Trịnh Đình Thảo, Phường Hòa Thạnh, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Trưởng nhóm bộ phận Logistics Pricing biết tiếng Trung, làm việc tại TP.HCM:

Quản lý quá trình làm giá của Công ty: Xin giá từ hãng tàu, đại lý nước ngoài; chủ động cập nhật giá cho đại lý nước ngoài và các phòng ban trong Công ty. Tạo dựng mối quan hệ tốt với đại lý, hãng tàu, vận tải nội địa để đạt được giá tốt nhất. Lập bảng giá tốt cho các thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Nhật, EU, ... Hỗ trợ và cung cấp mức giá tốt cho phòng kinh doanh theo yêu cầu. Gửi báo cáo hàng tuần, hàng tháng về biến động giá thị trường trong và ngoài nước. Chấp hành và thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp Quản lý và Ban Lãnh Đạo.

Quản lý quá trình làm giá của Công ty: Xin giá từ hãng tàu, đại lý nước ngoài; chủ động cập nhật giá cho đại lý nước ngoài và các phòng ban trong Công ty.

Tạo dựng mối quan hệ tốt với đại lý, hãng tàu, vận tải nội địa để đạt được giá tốt nhất.

Lập bảng giá tốt cho các thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Nhật, EU, ...

Hỗ trợ và cung cấp mức giá tốt cho phòng kinh doanh theo yêu cầu.

Gửi báo cáo hàng tuần, hàng tháng về biến động giá thị trường trong và ngoài nước.

Chấp hành và thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp Quản lý và Ban Lãnh Đạo.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Gửi CV TIẾNG TRUNG & CV TIẾNG VIỆT. Nhân viên nữ, tuổi từ 27 – 35. Sử dụng thành thạo tiếng Trung, trình độ HSK 5-6 trở lên. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế & Logistics, Kinh tế vận tải biển, Quản lý hàng hải hoặc các chuyên ngành liên quan. Kinh nghiệm: 04 năm trong lĩnh vực logistics – bộ phận Pricing, có mối quan hệ tốt và rộng mở với nhiều hãng tàu. Có kiến thức về giao nhận vận tải, đường biển, đường hàng không, kiến thức về thương mại quốc tế, incoterm, ... Có khả năng linh hoạt xử lý các vấn đề phát sinh. Có tinh thần trách nhiệm cao. Có tinh thần phối hợp tốt với các chỉ đạo và sự phân công công việc từ các cấp Quản lý, làm việc tỉ mỉ, cẩn thận.

Gửi CV TIẾNG TRUNG & CV TIẾNG VIỆT.

Nhân viên nữ, tuổi từ 27 – 35.

Sử dụng thành thạo tiếng Trung, trình độ HSK 5-6 trở lên.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế & Logistics, Kinh tế vận tải biển, Quản lý hàng hải hoặc các chuyên ngành liên quan.

Kinh nghiệm: 04 năm trong lĩnh vực logistics – bộ phận Pricing, có mối quan hệ tốt và rộng mở với nhiều hãng tàu.

Có kiến thức về giao nhận vận tải, đường biển, đường hàng không, kiến thức về thương mại quốc tế, incoterm, ...

Có khả năng linh hoạt xử lý các vấn đề phát sinh.

Có tinh thần trách nhiệm cao.

Có tinh thần phối hợp tốt với các chỉ đạo và sự phân công công việc từ các cấp Quản lý, làm việc tỉ mỉ, cẩn thận.

Tại CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 25.000.000 VND – 35.000.000 VND, tương xứng theo năng lực, kinh nghiệm làm việc và trình độ ngoại ngữ (tiếng Trung). Có thể thoả thuận khi phỏng vấn. Thu nhập ổn định, môi trường làm việc thân thiện. Môi trường làm việc mang lại nhiều cơ hội phát triển & trau dồi bản thân. Chế độ du lịch và team building hàng năm. Phúc lợi cho các dịp sinh nhật, lễ Tết trong năm. Chế độ thưởng hàng tháng, hàng năm. Các chế độ và phúc lợi khác theo quy định.

Mức lương: 25.000.000 VND – 35.000.000 VND, tương xứng theo năng lực, kinh nghiệm làm việc và trình độ ngoại ngữ (tiếng Trung). Có thể thoả thuận khi phỏng vấn.

Thu nhập ổn định, môi trường làm việc thân thiện.

Môi trường làm việc mang lại nhiều cơ hội phát triển & trau dồi bản thân.

Chế độ du lịch và team building hàng năm.

Phúc lợi cho các dịp sinh nhật, lễ Tết trong năm.

Chế độ thưởng hàng tháng, hàng năm.

Các chế độ và phúc lợi khác theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin