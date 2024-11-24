Tuyển Trưởng Nhóm thu nhập 30 - 50 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 163 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược đào tạo

Xây dựng chiến lược đào tạo toàn diện cho tất cả các cấp bậc nhân viên, phù hợp với mục tiêu kinh doanh và văn hóa của HAPAS.

Thiết kế các chương trình đào tạo bao gồm các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm, và các chương trình phát triển lãnh đạo.

Xác định nhu cầu đào tạo thông qua phân tích yêu cầu công việc, thảo luận với các phòng ban và đánh giá năng lực hiện tại của nhân viên.

Quản lý chương trình đào tạo

Lập kế hoạch và triển khai các khóa đào tạo định kỳ, bao gồm đào tạo nội bộ, đào tạo bên ngoài và các chương trình phát triển cá nhân.

Tổ chức và giám sát các hoạt động đào tạo từ khâu chuẩn bị tài liệu, lập kế hoạch đến theo dõi hiệu quả của từng khóa học.

Điều phối các nguồn lực đào tạo và làm việc với các chuyên gia, diễn giả, đối tác đào tạo bên ngoài để cung cấp nội dung chất lượng cho nhân viên.

Phát triển và đánh giá hiệu quả nhân viên

Thiết lập hệ thống đánh giá và đo lường hiệu quả đào tạo để đảm bảo các chương trình mang lại giá trị thực sự cho nhân viên và công ty.

Phối hợp với các trưởng bộ phận để theo dõi, đánh giá sự tiến bộ và hiệu suất của nhân viên sau các chương trình đào tạo.

Đưa ra các giải pháp cải thiện hiệu quả đào tạo, điều chỉnh nội dung và phương pháp giảng dạy khi cần thiết.

Tạo dựng văn hóa học tập và phát triển

Khuyến khích văn hóa học tập liên tục, khơi dậy tinh thần ham học hỏi và tự phát triển trong từng nhân viên.

Tổ chức các hội thảo, buổi chia sẻ kiến thức và các hoạt động học hỏi nhằm tăng cường sự gắn kết và động lực phát triển của đội ngũ.

Đề xuất các sáng kiến và chương trình hỗ trợ phát triển kỹ năng, giúp nhân viên luôn cập nhật với xu hướng và yêu cầu mới của ngành bán lẻ.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Giáo dục, hoặc các lĩnh vực liên quan, ưu tiên trường top như NEU, FTU

Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương

Kỹ năng đào tạo: Kỹ năng thiết kế chương trình đào tạo và giảng dạy chuyên nghiệp, có khả năng trình bày và truyền đạt thông tin hiệu quả.

Kỹ năng tổ chức: Khả năng lập kế hoạch, điều phối và quản lý các chương trình đào tạo đa dạng, đáp ứng đúng nhu cầu phát triển của công ty.

Kỹ năng phân tích và đánh giá: Khả năng phân tích nhu cầu đào tạo, đánh giá hiệu quả của các chương trình và điều chỉnh kế hoạch dựa trên phản hồi và kết quả thực tế.

Tư duy phát triển: Có tinh thần sáng tạo, đổi mới và tư duy chiến lược trong việc xây dựng văn hóa học tập cho công ty.

Tại Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương - thưởng xứng đáng

Lương cứng: 30 - 50 Triệu/ tháng

Chế độ lương thưởng hấp dẫn, lương tháng 13.

Cấu phần lương, thưởng rõ ràng, minh bạch, không chậm lương.

Review tăng lương 6 tháng/lần.

Đảm bảo đầy đủ chính sách và quyền lợi

Cung cấp đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ công việc.

Đóng BHXH đầy đủ ngay khi lên chính thức.

Hưởng ngày phép và các quyền lợi theo quy định của Luật lao động hiện hành.

Hưởng đầy đủ các chế độ Công Đoàn (Thưởng sinh nhật, thưởng lễ Tết...)

Chính sách mua hàng nội bộ.

Cân bằng cuộc sống và công việc, tạo dựng môi trường làm việc thân thiện

Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6, cuối tuần chúng mình dành thời gian để tái tạo năng lượng.

Làm việc trong môi trường khuyến khích giao tiếp cởi mở và thẳng thắn. Chúng mình luôn khuyến khích mọi người nói với nhau, không phải là nói về nhau. HAPAS bài trừ các hành vi tiêu cực như bè phái, chia rẽ nội bộ, tạo ra một môi trường làm việc đoàn kết và tích cực.

Làm việc trong môi trường có nhiều hoạt động gắn kết để rèn luyện sức khoẻ và phát triển văn hoá học tập.

Du lịch công ty.

Đa dạng các hoạt động giúp gắn kết nội bộ.

Sử dụng thư viện công ty với đa dạng các đầu sách về kỹ năng chuyên môn, kỹ năng quản lý, kỹ năng sống...

Ghi nhận xứng đáng

Thành viên HAPAS có cơ hội nhận thưởng cổ phần ESOP hàng năm.

Voucher ghi nhận sự đóng góp với đồng nghiệp và công ty.

Thưởng ghi nhận thâm niên làm việc.

Cơ hội phát triển

Công ty thường xuyên có các cơ hội nghề nghiệp mới, ưu tiên và khuyến khích ứng viên nội bộ để phát triển kỹ năng và thăng tiến.

Thường xuyên tham gia các khoá đào tạo nội bộ đến từ các Trainer dày dặn kinh nghiệm trong ngành giúp phát triển các kỹ năng trong công việc.

Được đề xuất tài trợ các gói học tập để nâng cao năng lực chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam

