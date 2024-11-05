Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông Pro Company
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông Pro Company

Công nghệ Thông tin

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông Pro Company

Mức lương
35 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Infonet, số 33 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 35 - 50 Triệu

1. Triển khai kỹ thuật các dự án
Triển khai kỹ thuật các dự án
Chịu trách nhiệm chung về kỹ thuật trong việc triển khai tích hợp các giải pháp mạng và bảo mật theo hợp đồng.Theo dõi, kiểm soát tiến độ thực hiện dự án.
Phân công công việc cho các thành viên nhóm thực hiện triển khai các dự án, trực tiếp tham gia triển khai nếu cần. Giám sát tiến độ, kết quả công việc do các thành viên trong nhóm thực hiện.
Thiết lập và cấu hình các thiết bị mạng, bảo mật (Cisco, Juniper, Fortinet, HP Aruba, Palo Alto…): Router, Switch, Firewall, IPS, LB, WAF, SDWAN, NAC,...
Triển khai các thiết bị Core Switch, Distribute Switch, Access Swtich: Cisco, Juniper, Aruba....
Triển khai các thiết bị/Giải pháp Security: Checkpoint, Palo Alto, Fortinet…
Nghiên cứu và tìm hiểu về các giải pháp, thiết bị mạng, bảo mật.
Tìm hiểu, đánh giá thử nghiệm, POC các sản phẩm và giải pháp cung cấp.
Lên tài liệu hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án, hướng dẫn sử dụng thiết bị, dịch vụ triển khai
Hỗ trợ nhóm tư vấn giải pháp khi có yêu cầu liên quan chi tiết đến kỹ thuật và triển khai.
Thực hiện các công việc chỉ đạo từ Trưởng phòng trong lĩnh vực liên quan.
2. Quản lý và phát triển nhóm
Phát triển, nâng cao năng lực kỹ thuật của từng thành viên và cả nhóm thông qua việc định hướng công việc, hướng dẫn và đề xuất các chương trình đào tạo phù hợp. Đề xuất việc tuyển dụng nhân sự cho nhóm phù hợp với yêu cầu công việc.
Quản lý chung các công việc mà nhóm thực hiện: Phân công công việc, theo dõi, kịp thời xử lý các vướng mắc và đánh giá kết quả đạt được
Thường xuyên đánh giá năng lực và kết quả công việc của các thành viên, kịp thời đề xuất các chính sách đãi ngộ phù hợp theo kết quả đánh giá.

Với Mức Lương 35 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, Điện tử Viễn thông, Mật mã ... hoặc tương đương.
Kỹ năng:
Kỹ năng giao tiếp với khách hàng.
Kỹ năng phân tích và tổng hợp vấn đề, xử lý các tình huống trong triển khai.
Kỹ năng làm việc nhóm.
Đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.
Kinh Nghiệm:
Ứng viên có 05 kinh nghiệm làm vị trí tương đương trong các công ty triển khai tích hợp hệ thống CNTT.
Layer 2/3 Switch, Router cho mạng LAN/WAN, Datacenter của các Hãng phổ biến như Cisco, Juniper, Check Point, Trend Micro ...
Các giải pháp về Firewall/Next-gen Firewall của Cisco, Juniper, Checkpoint, Paloalto, Fortinet...
Lợi thế khi có kinh nghiệm triển khai các giải pháp bảo mật nâng cao như: Web Application Firewall, DB Firewall, các giải pháp SIEM, SoC, Application & DB Monitoring.
Có khả năng triển khai giải pháp VoIP, Video Conference (Cisco, Avaya, Polycom, ...).
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ của CISCO, Juniper, Check Point, Palo Alto, Fortinet...
Phẩm chất:
Nhiệt tình, trung thực.
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, tự giác.
Có tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp.
Sẵn sàng tìm hiểu học hỏi các mảng kỹ thuật mới theo yêu cầu công việc.
Làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:
Tổng gói thu nhập lên đến 700tr/năm
Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc đột xuất có thể lên tới 2 lần/năm.
Chế độ đào tạo và phát triển:
Lộ trình phát triển và thăng tiến rõ ràng phù hợp với từng vị trí.
Được tham gia các khóa đào tạo về giải pháp, sản phẩm, thi lấy chứng chỉ của chính Hãng sản xuất hỗ trợ lên tới 100% chi phí.
Cơ hội làm việc trực tiếp với chuyên gia, kỹ sư của các hãng công nghệ (Cisco, Juniper, IBM, Check Point, Palo Alto, Fortinet...), tiếp cận và tìm hiểu các công nghệ và sản phẩm đa dạng cho từng đối tượng khách hàng khác nhau.
Bảo hiểm và chính sách đãi ngộ:
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7- Chủ nhật.
Nghỉ phép: 12 ngày/năm và ngày phép sẽ được tăng thêm theo thâm niên làm việc.
Phúc lợi hỗ trợ gần 10tr đồng/năm (ăn trưa, ....)
Được hưởng chế độ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành.
Hưởng các chế độ khác: chương trình khám sức khỏe định kỳ hàng năm, các chương trình hoạt động nhóm, hoạt động tập thể toàn công ty, du lịch, nghỉ mát, ...
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông Pro Company

Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông Pro Company

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà INFONET, số 33 phố Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

