Tuyển Điện tử/Phần cứng Công Ty Cổ Phần 3H INC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần 3H INC Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công Ty Cổ Phần 3H INC Việt Nam

Điện tử/Phần cứng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại Công Ty Cổ Phần 3H INC Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 15, ngõ 71 Nguyễn Thị Định, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế và triển khai hệ thống bảo mật, hệ thống ảo hóa, đặc biệt hệ thống mạng của Ngân hàng, Tổ chức tài chính, Tập đoàn. Xây dựng các chính sách, quy trình, quy định về an toàn thông tin; Cấu hình, quản lý, vận hành, hỗ trợ hệ thống, dịch vụ an ninh bảo mật, giám sát và xử lý các sự cố về an ninh bảo mật; Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến triển khai dự án (tư vấn khách hàng về việc lựa chọn sản phẩm, giải pháp, ...); Chăm sóc khách hàng sau triển khai dự án; Nguyên cứu các công nghệ, kỹ thuật, ứng dụng phục vụ đảm bảo an toàn bảo mật cho hệ thống; Kiểm tra, đánh giá các lỗ hổng bảo mật cho các ứng dụng, hệ thống; Tham gia lập và lưu trữ các hồ sơ liên quan đến quá trình triển khai.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Am hiểu kiến trúc hạ tầng hệ thống mạng (kiến trúc kết nối, kiến trúc phân chia tải,...), kiến trúc bảo mật an ninh thông tin mạng; Am hiểu về thiết kế hệ thống mạng LAN, WAN, Internet; Có kiến thức và kinh nghiệm triển khai, cài đặt về các sản phẩm và công nghệ Firewall, IPS, IDS, EndPoint Security, Cloud Computing, CA, Data Center Model ...; Sử dụng thành thạo các hệ điều hành Unix, có kinh nghiệm làm việc với các công cụ bảo mật mã nguồn mở; Tiếng anh tốt, có khả năng làm việc trực tiếp với đối tác nước ngoài; Có khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật tốt. Ưu tiên: - Các ứng viên có chứng chỉ quốc tế CCNA, CCNP Security, MCSA, MCSE, CEH, MCITP, CISSP, ComTIA; - Hiểu biết về các tiêu chuẩn An toàn thông tin như PCI DSS, ISO 27000 Kỹ năng: - Khả năng nghiên cứu; - Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục; - Kỹ năng phân tích, giải quyết, xử lý vấn đề; - Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.
Tại Công Ty Cổ Phần 3H INC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần; Mức lương hấp dẫn, mức thưởng kinh doanh cao, cạnh tranh so với thị trường; Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao; Đầy đủ các chế độ chính sách theo Luật Lao động và Nội quy, Quy chế của Công ty: tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ; nâng lương định kỳ; thưởng các dịp Lễ, Tết; Tổ chức tham quan, nghỉ mát; Khám sức khỏe định kỳ, ...; Được công ty hỗ trợ chi phí học, thi các chứng chỉ liên quan đến lĩnh vực (cam kết gắn bó với công ty tối thiểu 3 năm trên hợp đồng lao động) Tổ chức, xây dựng team, tuyển dụng... theo nhu cầu hoạt động và phát triển của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần 3H INC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Công Ty Cổ Phần 3H INC Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, Toà nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

