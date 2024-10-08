Tuyển Điện tử/Phần cứng TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM VNR500 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Xây dựng quy trình phát triển (development process) sản phẩm & bộ tài liệu phù hợp với yêu cầu của từng dự án:

- Các quy trình này có thể phát triển dựa trên các mô hình phát triển phần mềm (Waterfall, Agile, Scrum,..) hay thông qua việc áp dụng những quy trình quản lí sẵn có như ISO , CMMI.

- Đề ra các yếu tố cần kiểm tra để đánh giá chất lượng mỗi dự án theo từng giai đoạn được kiểm tra

- Đưa ra những tài liệu, biểu mẫu, hướng dẫn để đảm bảo chất lượng của sản phẩm cho tất cả bộ phận trong nhóm phát triển sản phẩm.

2. Quản lý nhóm QA

- Quản lý và hướng dẫn đội ngũ QA để đảm bảo tiến độ và chất lượng phần mềm

- Phân công nhiệm vụ và theo dõi kết quả làm việc của các thành viên trong nhóm

- Tham gia tuyển dụng và đào tạo nhân sự mới

- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của Lãnh đạo

3 Tổ chức thực hiện việc giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy trình của từng bộ phận, từng dự án

Kiểm tra việc thực thi quy trình của các bộ phận trong nhóm sản phẩm có đúng quy trình đã đề ra không Nhắc nhở đội ngũ phát triển sản phẩm việc tuân thủ theo quy trình làm việc đã đưa ra Cảnh báo rủi ro và đưa ra biện pháp phòng ngừa trong quá trình phát triển dự án Quy định QC kiểm thử sản phẩm ở giai đoạn nào, sử dụng công cụ gì, tiêu chuẩn nào là sản phẩm đạt yêu cầu QA giám sát, theo dõi và kiểm tra QC có thực hiện đúng quy trình không. Sau đó chỉnh sửa cho phù hợp với tiến độ, hiện trạng dự án. Hỗ trợ đào tạo về quy trình cho nhân viên mới, bộ phận QA và các phòng ban khác trong công ty

Kiểm tra việc thực thi quy trình của các bộ phận trong nhóm sản phẩm có đúng quy trình đã đề ra không

Nhắc nhở đội ngũ phát triển sản phẩm việc tuân thủ theo quy trình làm việc đã đưa ra

Cảnh báo rủi ro và đưa ra biện pháp phòng ngừa trong quá trình phát triển dự án

Quy định QC kiểm thử sản phẩm ở giai đoạn nào, sử dụng công cụ gì, tiêu chuẩn nào là sản phẩm đạt yêu cầu

QA giám sát, theo dõi và kiểm tra QC có thực hiện đúng quy trình không. Sau đó chỉnh sửa cho phù hợp với tiến độ, hiện trạng dự án.

Hỗ trợ đào tạo về quy trình cho nhân viên mới, bộ phận QA và các phòng ban khác trong công ty

- Lập báo cáo liên quan đến việc thực hiện quy trình quản lý chất lượng sản phẩm

- Lập báo cáo kết quả thực hiện quy trình quản lý chất lượng nhằm cung cấp các thông tin liên quan đến quản lý chất lượng cho PM và đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm.

4. Phối hợp với phòng ban khác

- Làm việc chặt chẽ với nhóm phát triển (Dev), nhóm sản phẩm, và các bên liên quan để hiểu rõ yêu cầu và giải quyết các vấn đề phát sinh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên, chuyên ngành Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan.

- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm trưởng nhóm QA và ít nhất 2 năm trong công tác QA trong các dự án với quy mô trên 10 thành viên, ưu tiên có kinh nghiệm trong môi trường Producst

- Nắm vững các yêu cầu về hệ thống tiêu chuẩn quốc tế: ISO (9000, 27001)/ CMMI/ ...

- Nắm vững về quy trình phát triển phần mềm (Waterfall, Agile Scrum...)

- Có khả năng phân tích và xác định yêu cầu kiểm tra, chiến lược kiểm tra, kế hoạch kiểm tra, phạm vi kiểm tra, kỹ thuật kiểm tra và cung cấp hướng dẫn cho nhóm QA thực hiện công tác QA trong các dự án lớn.

- Kỹ năng giao tiếp và lập tài liệu

- Kỹ năng quản lý (cho nhóm > 5-10 người)

Tại TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM VNR500 Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức lương: 20 - 40.000.000 VNĐ Gross/tháng (đánh giá tăng lương theo năng lực);

- Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động;

- Được tiếp cận với sản phẩm đến từ doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Bưu chính chuyển phát, làm việc cùng đội ngũ giỏi chuyên môn, có cơ hội để phát huy tối đa năng lực của bản thân.

- Được đào tạo liên tục về kiến thức, kỹ năng liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Tổng Công ty;

- Được cung cấp đầy đủ phương tiện làm việc theo yêu cầu của tính chất công việc;

- Các hoạt động tập thể, giải trí đa dạng (CLB Bóng đá, game, bi lắc, ...); sự kiện team-building hàng năm;

- Được đảm bảo đầy đủ các chế độ Phúc lợi theo Quy định của Pháp luật hiện hành và của Công ty;

- Thưởng Tết Nguyên Đán, Tết Dương lịch, ngày Lễ khác và thưởng thành tích nổi bật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM VNR500

