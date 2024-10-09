Tuyển Hành chính Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 11, ngõ 176 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác quản lý tài sản, trang thiết bị, công cụ dụng cụ làm việc

- Lập kế hoạch, tổ chức các sự kiện, các hoạt động tập thể của Công ty

- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các chế độ phúc lợi với CBNV: sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau..

- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết

- Lập kế hoạch, tổ chưc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ

- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công việc mảng Bảo vệ, Tạp vụ, Bếp ăn, Lái xe

- Xây dựng, hoàn thiện các quy trình, quy định thuộc mảng Hành chính

- Các công việc theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ Độ tuổi: 35 tuổi trở lên Trình độ học vấn: Tốt nghiệp hệ đại học chính quy khối A Kinh nghiệm: 05 năm trở lên ở vị trí tương đương xây dựng, viễn thông, tại Công ty có quy mô > 150 nhân sự, ưu tiên ứng viên đã làm ở các Công ty hoạt động trong lĩnh vực cơ điện, viễn thông, xây dựng, công nghệ thông tin. Kỹ năng: - Tổ chức, quản lý công việc, con người; - Giao tiếp, đàm phán, thương lượng - Giải quyết tình huống - Thành thạo dứng dụng tin học trong công việc - Điểm cộng đối với ứng viên có khả năng dẫn chương trình hội nghị Phầm chất cá nhân: - Trung thực, cống hiến, cầu tiến, cấp tiến, yêu nghề - Chủ động, thích ứng, tốc độ - Tư duy logic, hệ thống - Teamwork, ham học, có khả năng học cái mới - Chịu áp lực công việc tốt. Sẵn sàng làm việc ngoài giờ hành chính theo yêu cầu công việc

Tại Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Điều chỉnh thu nhập hàng năm vào các dịp: Sinh nhật Công ty, cuối năm Xe đưa đón CBNV nữ mang thai từ tháng thứ 8 trở đi (theo nhu cầu của CBNV nữ) Bảo hiểm XH, BHYT, BHTN: Theo quy định của nhà nước Ăn trưa, ăn sáng tự nguyện tại nhà ăn Công ty, Công ty hỗ trợ 1 phần chi phí. Ăn chay rằm, mùng 1: Công ty đài thọ. Ăn trưa: Thứ 7 vui vẻ: Công ty đài thọ. Đồ uống nhẹ trong giờ làm việc: Cafe, Milo Máy tính công ty cấp: Laptop + Máy bàn theo yêu cầu công việc và công cụ làm việc Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - Thứ 6 và 01 thứ 7 trong tháng. Thứ 7 vui vẻ: Khuyến khích CBNV đưa con đến Công ty để giao lưu, kết nối. Công ty có chuẩn bị đồ ăn cho các bé Chế độ nghỉ Lễ, Tết, phép, nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương theo quy định của Luật Lao động Thu nhập cạnh tranh theo năng lực và hiệu quả công việc Chế độ du lịch nghỉ mát hàng năm (trong nước + nước ngoài theo thành tích làm việc)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC

