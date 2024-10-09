Tuyển Hành chính Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC
- Hà Nội: Số 11, ngõ 176 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận
- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác quản lý tài sản, trang thiết bị, công cụ dụng cụ làm việc
- Lập kế hoạch, tổ chức các sự kiện, các hoạt động tập thể của Công ty
- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các chế độ phúc lợi với CBNV: sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau..
- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết
- Lập kế hoạch, tổ chưc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ
- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công việc mảng Bảo vệ, Tạp vụ, Bếp ăn, Lái xe
- Xây dựng, hoàn thiện các quy trình, quy định thuộc mảng Hành chính
- Các công việc theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ
Độ tuổi: 35 tuổi trở lên
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp hệ đại học chính quy khối A
Kinh nghiệm: 05 năm trở lên ở vị trí tương đương xây dựng, viễn thông, tại Công ty có quy mô > 150 nhân sự, ưu tiên ứng viên đã làm ở các Công ty hoạt động trong lĩnh vực cơ điện, viễn thông, xây dựng, công nghệ thông tin.
Kỹ năng: - Tổ chức, quản lý công việc, con người; - Giao tiếp, đàm phán, thương lượng - Giải quyết tình huống - Thành thạo dứng dụng tin học trong công việc - Điểm cộng đối với ứng viên có khả năng dẫn chương trình hội nghị
Phầm chất cá nhân: - Trung thực, cống hiến, cầu tiến, cấp tiến, yêu nghề - Chủ động, thích ứng, tốc độ - Tư duy logic, hệ thống - Teamwork, ham học, có khả năng học cái mới - Chịu áp lực công việc tốt.
Sẵn sàng làm việc ngoài giờ hành chính theo yêu cầu công việc
Tại Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC Thì Được Hưởng Những Gì
Điều chỉnh thu nhập hàng năm vào các dịp: Sinh nhật Công ty, cuối năm
Xe đưa đón CBNV nữ mang thai từ tháng thứ 8 trở đi (theo nhu cầu của CBNV nữ)
Bảo hiểm XH, BHYT, BHTN: Theo quy định của nhà nước
Ăn trưa, ăn sáng tự nguyện tại nhà ăn Công ty, Công ty hỗ trợ 1 phần chi phí. Ăn chay rằm, mùng 1: Công ty đài thọ. Ăn trưa: Thứ 7 vui vẻ: Công ty đài thọ. Đồ uống nhẹ trong giờ làm việc: Cafe, Milo
Máy tính công ty cấp: Laptop + Máy bàn theo yêu cầu công việc và công cụ làm việc
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - Thứ 6 và 01 thứ 7 trong tháng.
Thứ 7 vui vẻ: Khuyến khích CBNV đưa con đến Công ty để giao lưu, kết nối. Công ty có chuẩn bị đồ ăn cho các bé
Chế độ nghỉ Lễ, Tết, phép, nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương theo quy định của Luật Lao động
Thu nhập cạnh tranh theo năng lực và hiệu quả công việc
Chế độ du lịch nghỉ mát hàng năm (trong nước + nước ngoài theo thành tích làm việc)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI