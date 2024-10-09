Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á

Kế toán/Kiểm toán/Thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 69 Tô Hiến Thành, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kế hoạch Kiểm soát tuân thủ hàng năm; Rà soát, xây dựng và cải tiến hệ thống các Quy trình, Quy định của Công ty; Thực hiện soạn thảo mới các Quy trình, Quy định của Công ty; Trực tiếp tham gia các cuộc Kiểm tra tuân thủ và lập Báo cáo tuân thủ sau các đợt kiểm tra; Đánh giá hiệu quả hoạt động của các bộ phận, phòng ban trong Công ty thông qua các đợt kiểm tra; Quản lý, phân công công việc cụ thể cho từng Chuyên viên Kiểm soát Tuân thủ và giám sát tiến độ thực hiện công việc; Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, điều động của Trưởng Phòng.
Xây dựng kế hoạch Kiểm soát tuân thủ hàng năm;
Rà soát, xây dựng và cải tiến hệ thống các Quy trình, Quy định của Công ty;
Thực hiện soạn thảo mới các Quy trình, Quy định của Công ty;
Trực tiếp tham gia các cuộc Kiểm tra tuân thủ và lập Báo cáo tuân thủ sau các đợt kiểm tra;
Đánh giá hiệu quả hoạt động của các bộ phận, phòng ban trong Công ty thông qua các đợt kiểm tra;
Quản lý, phân công công việc cụ thể cho từng Chuyên viên Kiểm soát Tuân thủ và giám sát tiến độ thực hiện công việc;
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, điều động của Trưởng Phòng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ: Tốt nghiệp từ Đại học trở lên các chuyên ngành: Kế toán - Tài chính, Kiểm toán;
2. Ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính - Kế toán;
3. Nắm vững các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, kiểm soát nội bộ và luật thuế hiện hành;
4. Tư duy logic, khả năng phát hiện những rủi ro trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
5. Thành thạo các kỹ năng kiểm tra, có khả năng tổng hợp đưa ra kết luận xác thực;
6. Kỹ năng giao tiếp, khả năng làm việc độc lập, tự tổ chức, sắp xếp xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công, kỹ năng làm việc nhóm;
7. Trung thực, có tinh thần trách nhiệm, cần cù, kiên nhẫn, chịu khó, chuyên tâm với công việc.

Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng chế độ ăn trưa Được tham gia BHXH-BHYT- BHTN theo chính sách của Công ty; Được hưởng chế độ công tác phí theo quy định của Công ty khi đi công tác; Được nghỉ 12 ngày phép/ năm. Được thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của Công ty Được tham quan nghỉ mát hàng năm. Được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp và năng động với văn hóa “Hội tụ trí tuệ và lan tỏa lợi ích”.
Được hưởng chế độ ăn trưa
Được tham gia BHXH-BHYT- BHTN theo chính sách của Công ty;
Được hưởng chế độ công tác phí theo quy định của Công ty khi đi công tác;
Được nghỉ 12 ngày phép/ năm.
Được thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của Công ty
Được tham quan nghỉ mát hàng năm.
Được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp và năng động với văn hóa “Hội tụ trí tuệ và lan tỏa lợi ích”.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: số 08, đường TS15, KCN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

