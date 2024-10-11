Tuyển Xây dựng Alphanam Group Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 108 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng hệ thống văn bản chất lượng (Quy trình quy định, hướng dẫn công việc, biểu mẫu) của Tập đoàn:

- Tham mưu cho Trưởng/Phó phòng lập kế hoạch xây dựng hệ thống văn bản chất lượng Kế hoạch năm: tháng 12 hàng năm

- Triển khai kế hoạch xây dựng hệ thống văn bản chất lượng được phân công

- Kiểm soát hệ thống văn bản chất lượng (bản cứng, bản mềm)

- Phổ biến, đào tạo hệ thống văn bản chất lượng Phổ biến, đào tạo VBCL sau khi ban hành (nếu cần)

- Tham mưu cho Trưởng/Phó phòng lập kế hoạch và triển khai đánh giá hiệu quả của hệ thống văn bản chất lượng và tiến hành cải tiến khắc phục.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Quản lý chất lượng, Quản trị nhân sự, kiểm soát hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm QA QC dự án xây dựng

- Hiểu biết về quy trình và phương pháp xây dựng quy trình

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng: Word, Excel, Power Point, Visio

- Kỹ năng soạn thảo văn bản, quy trình, quy định

Tại Alphanam Group Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: Từ T2 – sáng T7/tuần

- Xem xét điều chỉnh lương 02 lần/năm.

- Khen thưởng nhân viên xuất sắc và quản lý xuất sắc quý.

- Được tham gia các chương trình Đào tạo phát triển nội bộ và bên ngoài Tập đoàn.

- Được hưởng chính sách dịch vụ giá ưu đãi hoặc miễn phí trong chuỗi hệ thống khách sạn cao cấp của Alphanam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Alphanam Group Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin