Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ BẢO SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 102 Nguyễn Khuyến, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển các sản phẩm Inbound đặc thù đáp ứng tập khách hàng tiềm năng Phát triển và duy trì quan hệ bền ứng với các bên cung ứng dịch vụ Inbound trong cả nước Chăm sóc khách hàng Inbound cả trước, trong và sau tour Điều hành các tour Inbound đảm bảo xử lý các vấn đề, hướng đến cung ứng dịch vụ chuyên nghiệp, hài lòng khách hàng Phối hợp với các bộ phận, phòng ban liên quan để xử lý, giải quyết các phát sinh liên quan; Thực hiện báo cáo theo quy định của BGĐ;

Phát triển các sản phẩm Inbound đặc thù đáp ứng tập khách hàng tiềm năng

Phát triển và duy trì quan hệ bền ứng với các bên cung ứng dịch vụ Inbound trong cả nước

Chăm sóc khách hàng Inbound cả trước, trong và sau tour

Điều hành các tour Inbound đảm bảo xử lý các vấn đề, hướng đến cung ứng dịch vụ chuyên nghiệp, hài lòng khách hàng

Phối hợp với các bộ phận, phòng ban liên quan để xử lý, giải quyết các phát sinh liên quan;

Thực hiện báo cáo theo quy định của BGĐ;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 27 tuổi trở lên tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Du lịch hoặc cac ngành có liên quan,... nhanh nhẹn, tỉ mỉ, ngoại hình tốt; Kinh nghiệm: ít nhất 03 năm điều hành Tour Inbound; Tiếng Anh tốt Giao tiếp tốt, nhạy bén. Có kỹ năng tư vấn, đàm phán, thuyết phục; Có khả năng sáng tạo các sản phẩm Inbound Có thể đi công tác ngắn ngày.

Nam/Nữ từ 27 tuổi trở lên tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Du lịch hoặc cac ngành có liên quan,... nhanh nhẹn, tỉ mỉ, ngoại hình tốt;

Kinh nghiệm: ít nhất 03 năm điều hành Tour Inbound;

Tiếng Anh tốt

Giao tiếp tốt, nhạy bén.

Có kỹ năng tư vấn, đàm phán, thuyết phục;

Có khả năng sáng tạo các sản phẩm Inbound

Có thể đi công tác ngắn ngày.

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ BẢO SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản và lương KPI: chi tiết khi trao đổi;

- Phụ cấp ăn ca;

-Thưởng ngày lễ, Tết, lương tháng thứ 13;

- Chế độ lương thưởng rõ ràng, minh bạch;

- KHÔNG CHẬM LƯƠNG, KHÔNG NỢ LƯƠNG;

KHÔNG CHẬM LƯƠNG, KHÔNG NỢ LƯƠNG;

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

- Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động: Bảo hiểm, Nghỉ lễ, tết, phép năm, hiếu hỉ...;

-Hưởng các chế độ ưu đãi khác: thưởng các ngày lễ, thưởng theo hiệu quả kinh doanh, lương tháng 13, tổ chức sinh nhật, các sự kiện kỷ niệm, teambuilding, YEP...;

-Sử dụng các dịch vụ của Tập đoàn Bảo Sơn với mức giá ưu đãi;

-Tham gia các chương trình đào tạo để nâng cao kiến thức, kĩ năng;

-Môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện, sáng tạo và đề cao năng lực làm việc của nhân viên;

-Cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ BẢO SƠN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin