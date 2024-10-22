Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

A. Trách nhiệm liên quan đến Quản lý kinh doanh và Dịch vụ khách hàng (55%)
▪ Đảm bảo đạt đủ mọi chỉ tiêu và mục tiêu về doanh số bán hàng cá nhân và trung tâm.
▪ Tổ chức sự kiện và hoạt động để thu hút học sinh mới nhằm đạt được mục tiêu doanh số, doanh thu, lợi nhuận và các chỉ số KPI khác.
▪ Lãnh đạo, hỗ trợ, giám sát và đảm bảo hiệu suất KPI của nhân viên.
▪ Thu hút và Tối đa hóa Khách hàng: Đánh giá, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và khách hàng mục tiêu.
▪ Đề xuất chiến lược phát triển và giải pháp cho trung tâm lên Sales Manager.
▪ Giao tiếp với Học sinh và Phụ huynh: Giám sát và đảm bảo chăm sóc khách hàng theo quy định.
▪ Quản lý vận hành lớp học: Mở lớp, Sĩ số HS/ lớp, kết hợp với phòng Đào tạo sắp xếp lịch học tại trung tâm.
B. Trách nhiệm liên quan đến Quản lý Nhân sự (30%)
▪ Quản lý Nhân sự: Hỗ trợ Sales Manager trong việc tuyển dụng, đào tạo nhân viên mới.
▪ Giám sát Nhân viên: Giám sát lịch làm việc và đảm bảo tuân thủ quy trình của công ty.
▪ Phát triển Đội ngũ: Xây dựng và nuôi dưỡng tinh thần đồng đội giữa các thành viên trong nhóm.
C. Trách nhiệm liên quan đến Quản lý Hành chính và Nhiệm vụ khác (15%)
▪ Quản lý cơ sở vật chất: Đảm bảo cơ sở vật chất đạt chất lượng, kết hợp với phòng Hành chính nhân sự để chuẩn bị đầy đủ cơ sở/ thiết bị cho trung tâm.
▪ Làm Báo cáo cho Sales Mangager
▪ Thực hiện những yêu cầu khác của quản lý trực tiếp và BOD

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1 Độ tuổi 24 - 28 tuổi
2 Trình độ học vấn/ chuyên môn Tốt nghiệp Đại học trở lên.
3 Trình độ ngoại ngữ/ tin học
- Thành thạo tin học văn phòng cơ bản, đặc biệt Excel
- Hiểu biết về IELTS
4 Năng lực/ Kỹ năng
- Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe và thuyết phục xuất sắc
- Kỹ năng làm việc nhóm tốt
- Tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó
- Kĩ năng quản lý thời gian, phân phối công việc tốt
- Kĩ năng đào tạo, hướng dẫn nhân sự
- Tư duy logic
- Khả năng truyền động lực cao
5 Kinh nghiệm làm việc
6 tháng trở lên (ở vị trí tương đương) hoặc 3 năm trở lên trong lĩnh vực Giáo Dục.
6 Ưu tiên
- Ứng viên đã có kinh nghiệm làm tư vấn mảng IELTS
- Yêu thích kinh doanh; khả năng làm việc độc lập cao; chịu áp lực về hiệu quả công việc
- Có kinh nghiệm thực hiện các kênh Direct chủ động: Sự kiện, Đi trường...
- Giao tiếp Tiếng Anh khá là một lợi thế.
7 Các yêu cầu khác (nếu có) Có laptop cá nhân

Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An Thì Được Hưởng Những Gì

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC
1. Thời gian làm việc như sau:
- 9h00-19h00 (Thứ 2 - Thứ 6), nghỉ trưa 2h
- Trực 1 ngày (9h00-19h00) Thứ 7; hoặc 1 ngày (9h00-19h00) CN
- Làm việc 6 ngày/ tuần
2. Các hỗ trợ khác:
- Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính: Điện thoại, văn phòng phẩm.
- Các chế độ hỗ trợ phương tiện làm việc khác theo chính sách Công ty (sử dụng máy tính cá nhân thì có phụ cấp)
IV.CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ
- Quỹ học chứng chỉ IELTS: 6,000,000đ/ năm.
- Thưởng dịp tết (tết dương và tết âm), dịp lễ (30/04; 1/5; 2/9; Trung thu...) sinh nhật, hiếu-hỷ...
- Review đánh giá tăng lương hàng năm.
- Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ ốm/nghỉ chế độ thai sản/hiếu hỉ... theo luật lao động.
- Làm việc tại công ty quy mô công ty trẻ, được khuyến khích sáng tạo và phát triển các ý tưởng mới.
- Môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp, sếp trẻ tâm lý, đồng nghiệp thân thiện, văn hóa trao đổi thẳng thắn, cởi mở trên tinh thần hỗ trợ cùng phát triển.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.
- Gói Bảo hiểm sức khỏe cho Cán bộ nhân viên
- Du lịch hàng năm, teambuilding, event

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An

Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 20/56 Võ Văn Dũng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

