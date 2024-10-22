Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hải Dương - Hải Phòng - Quảng Ninh ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận nhiệm vụ từ Giám Sát, Phó Phòng, Trưởng Phòng và BGĐ; Giám sát, quản lý thời gian làm việc, số lượng hợp đồng, lịch công tác, cách thức làm việc, báo cáo, biên bản tiếp xúc,... của nhân viên hỗ trợ thanh toán tại địa bàn, đảm bảo tuân thủ đúng quy định, quy trình và chỉ tiêu đã đề ra; Kiểm tra kết quả thực hiện chỉ tiêu của nhóm và đề xuất các điều chỉnh nhằm đảm bảo tính chính xác trong công tác tính lương, thưởng cho nhân viên trong nhóm; Thường xuyên theo dõi, nhắc nhở nhân viên trong nhóm nhằm đảm bảo tập thể luôn nhận thức và tuân thủ các quy định của Công ty; Đánh giá kết quả công việc, đề xuất các hình thức khen thưởng hoặc kỷ luật nhân viên dưới quyền theo các quy trình và quy định đã thiết lập nhằm đảm bảo tính tuân thủ và kết quả hỗ trợ thanh toán tại địa bàn tốt nhất cho Công ty; Kiểm tra các yêu cầu miễn giảm lãi, phí ... do nhân viên hỗ trợ thanh toán tại địa bàn đề xuất, đảm bảo tính tuân thủ, chính xác và trung thực của đề xuất trước khi gửi yêu cầu xử lý; Theo dõi tình hình hỗ trợ thanh toán tại địa bàn hàng ngày của nhân viên trong nhóm, trực tiếp hỗ trợ trường hợp khó, đề xuất mức phân bổ hợp đồng dựa vào khả năng của từng nhân viên... nhằm đạt được hiệu quả hỗ trợ thanh toán tại địa bàn tốt nhất cho toàn nhóm; Tiếp nhận, kiểm tra, và phản ánh các thông tin nhận được từ nhân viên trong nhóm về các trường hợp nghi ngờ, rủi ro cho hoạt động của Công ty và kịp thời phản ánh đến cấp trên có thẩm quyền; Xử lý các khiếu nại liên quan đến công tác hỗ trợ thanh toán tại địa bàn của nhóm; Đóng góp ý kiến trong việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện các quy chuẩn của Phòng ban; Hỗ trợ hoạt động chung của Phòng ban khi có yêu cầu; Tham gia, hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ khác của Công ty theo yêu cầu của cấp quản lý có thẩm quyền.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp THPT trở lên Ưu tiên ứng viên có hiểu biết tốt về luật pháp, đặc biệt là luật dân sự, liên quan đến hỗ trợ thanh toán tại địa bàn.

2. Kinh nghiệm:

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí Tổ Trưởng / Trưởng Nhóm từ 02 năm trở lên; Nắm vững địa bàn, địa lý các khu vực trong phạm vi quản lý. Có quan hệ tốt với chính quyền địa phương là một lợi thế; Ưu tiên ứng viên xuất thân từ công an, bộ đội xuất ngũ.

3. Kỹ năng:

Tính cách: quyết đoán, chính trực, siêng năng, cẩn thận. Có ý thức trách nhiệm cao; Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết phục tốt; Kỹ năng quản lý đội nhóm, đặc biệt là quản lý từ xa; Vi tính văn phòng, ưu tiên ứng viên biết sử dụng Excel.

Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 100% lương; Ký hợp đồng lao động chính thức; Cam kết lương tháng 13, thưởng, phụ cấp theo từng vị trí; 15 ngày phép năm & 01 ngày lễ Giáng sinh; Chương trình Chăm sóc sức khỏe định kỳ; Ghi nhận, đánh giá thành tích thường xuyên và thưởng theo năng lực; Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON

