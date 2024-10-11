Tuyển Hành chính Công ty Cổ phần Vision Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 04, Toà nhà Metro Tower, số 667 đường Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM), Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý các công việc hành chính. • Phối hợp với phòng pháp lí, thiết lập, duy trì mối quan hệ với các cơ quan nhà nước trong phạm vi hoạt động của công ty • Tiếp đón đoàn thanh tra. • Theo dõi và cập nhật hồ sơ lao động với cơ quan nhà nước. • Thực hiện, kiểm tra, giám sát việc ký kết HĐLĐ, theo dõi trích đóng các khoản bảo hiểm y tế, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp,đăng kí mới, báo tăng giảm,thủ tục chốt sổ, giải quyết chế độ nghỉ ốm, thai sản theo đúng luật bảo hiểm hiện hành. • Theo dõi và lập thủ tục giải quyết các chế độ phúc lợi đối với người lao động do Công ty chi trả theo đúng quy định của Công ty. Hỗ trợ tổ chức team buiding, tiệc công ty... • Hoàn tất các chế độ, thủ tục cho nhân viên nghỉ việc theo đúng quy định: hướng dẫn viết đơn xin nghỉ việc, ra quyết định, hướng dẫn bàn giao công việc, bàn giao tài sản,... cho CBNV. • Đề xuất giải quyết chế độ khi có lao động Công ty nghỉ việc theo quy định; theo dõi số lượng nhân viên trong Công ty. • Thực hiện, phát triển các chính sách, quy trình, quy định nội bộ liên quan mảng Nhân sự như: Nội quy lao động, chính sách lương, thưởng và các Quy trình Nhân sự khác... • Tiếp nhận và giải đáp thắc mắc của nhân sự về BHXH,chế độ phúc lợi của công ty. • Tham mưu cho Ban Giám đốc và các phòng ban các vấn đề pháp lý liên quan đến lao động, nâng cấp hệ thống. • Các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ Quản lý quan hệ lao động - Chịu trách nhiệm công tác BHXH, thanh toán tiền lương và các chế độ chính sách của NLĐ theo đúng quy định. - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động. - Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các chế độ chính sách nhân sự phù hợp nhằm khuyến khích, gắn kết nhân viên.

Quản lý các công việc hành chính.

Quản lý quan hệ lao động

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ & Kinh nghiệm:

• Tốt nghiệp Đại học Chính quy trở lên các ngành Quản trị doanh nghiệp, Quản trị nhân sự, Luật hoặc các chuyên ngành liên quan • Có kinh nghiệm tối thiểu trong ngành nhân sự 5 năm và có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm nhân sự hoặc tương đương. • Có khả năng nắm bắt công việc nhanh, chăm chỉ, ham học hỏi. • Kỹ năng giao tiếp tốt, khéo léo, linh hoạt trong xử lý các quan hệ lao động và quản trị nội bộ. • Nhanh nhẹn, nhiệt tình, tháo vát, yêu nghề, trung thực, tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc. • Ưu tiên từng làm hệ thống trường mầm non.

Kiến thức, kỹ năng & khả năng:

Kỹ năng làm việc độc lập Kiến thức về pháp luật lao động, BHXH, Thuế TNCN Kỹ năng Excel Kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo Kỹ năng quản lý thời gian

Kỹ năng làm việc độc lập

Kiến thức về pháp luật lao động, BHXH, Thuế TNCN

Kỹ năng Excel

Kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo

Kỹ năng quản lý thời gian

Tại Công ty Cổ phần Vision Education Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận + phụ cấp (tiền ăn, phí gửi xe) Chính sách cho con cán bộ nhân viên học tại trường. Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp theo quy định của Luật lao động. Hưởng các chế độ lương thưởng, phúc lợi theo qui định của công ty. Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ Lễ Tết theo quy định

Lương thỏa thuận + phụ cấp (tiền ăn, phí gửi xe)

Chính sách cho con cán bộ nhân viên học tại trường.

Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp theo quy định của Luật lao động.

Hưởng các chế độ lương thưởng, phúc lợi theo qui định của công ty.

Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ Lễ Tết theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vision Education

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin