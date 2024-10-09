Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn ONE-VALUE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 USD

ONE-VALUE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
Tư vấn/Phân tích chuyên môn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn/Phân tích chuyên môn Tại ONE-VALUE VIỆT NAM

Mức lương
Đến 2 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 1

Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương Đến 2 USD

Tìm kiếm (desktop research, internet), tổng hợp và phân tích thông tin, làm báo cáo bằng PPT, Word, Excel...; Điều tra hearing doanh nghiệp, thị trường: Gặp gỡ đàm phán trao đổi với các cơ quan, cá nhân nhân liên quan tới dự án phụ trách (ví dụ cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, chuyên gia ngành,...); Tham gia vào cuộc họp với khách hàng, nghe yêu cầu từ khách hàng và làm báo cáo, tổng hợp lên cấp trên; Xác lập tài liệu thuyết trình, báo cáo bằng tiếng Việt/ Anh hoặc Nhật cho các dự án theo yêu cầu; Theo dõi tình hình tiến triển các dự án, báo cáo thông tin cho BGĐ; Quản lý, theo dõi tình hình tiến độ làm việc của cấp dưới; Thực hiện các công việc khác liên quan theo yêu cầu của BGĐ.
Với Mức Lương Đến 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành, ưu tiên các chuyên ngành Kinh tế - Tài chính, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Tiếng Nhật, ....; Ngoại ngữ: Tiếng Nhật: Yêu cầu trình độ tiếng Nhật từ N1 trở lên (không yêu cầu kinh nghiệm đối với ứng viên tiếng Nhật). Đối với ứng viên không có tiếng Nhật, yêu cầu sử dụng thành thạo tiếng Anh (ít nhất 03 năm kinh nghiệm) Có khả năng tìm kiếm, chọn lọc và đúc rút thông tin trên Internet hiệu quả; Đối với vị trí này, không yêu cầu kiến thức hiểu biết nhiều ngành nghề nhưng cần có tư duy logic tốt, khả năng tiếp thu nhanh; có khả năng tổng hợp, đánh giá; biết sử dụng framework trong kinh doanh chiến lược để thể hiện trong văn bản, tài liệu làm; Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, đặc biệt khi làm việc với các doanh nghiệp, cơ quan đoàn thể, chính phủ, tư nhân... Có khả năng và kinh nghiệm làm việc độc lập cao, đồng thời có khả năng làm việc theo nhóm và tập thể Có khả năng làm việc dưới môi trường áp lực cao.
Tại ONE-VALUE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, có sự thăng tiến, đánh giá thưởng 2 lần/năm và xét tăng lương hàng ; Được làm việc cùng đội ngũ nhân sự chất lượng cao, năng động; Được tham gia các chương trình đào tạo phát triển năng lực và kĩ năng chuyên môn; Có cơ hội thể hiện bản thân và trở thành lực lượng nòng cốt trong tổ chức đang phát triển mạnh mẽ; Thu nhập cạnh tranh và được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định; Phúc lợi: Ốm đau, kết hôn, hiếu hỉ, ngày lễ, ngày sinh nhật, vv theo quy định của Công ty; Chế độ khám sức khỏe và du lịch thường niên theo quy định của Công ty; Chế độ nghỉ phép theo quy định nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại ONE-VALUE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Viet A Tower - no. 9 Duy Tan, Dich Vong Hau ward, Cau Giay district, Ha Noi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

