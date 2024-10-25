Tuyển Trưởng Nhóm thu nhập Trên 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Trưởng Nhóm thu nhập Trên 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS

Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tây Hồ ...và 6 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Quản lý, chia tuyến, đào tạo, hướng dẫn đội ngũ tài xế xe máy (rider) tại trạm. Giám sát, hướng dẫn công việc, sắp xếp nhân viên Điều phối làm việc theo ca tại trạm giao nhận. Quản lý hành trình đơn hàng giao, lấy, trả đúng với tiêu chuẩn và quy định công ty. Chủ động xử lý các sự cố phát sinh hằng ngày trong phạm vi công việc tại trạm giao nhận. Đưa ra các hướng dẫn và các giải pháp thiết thực tại các trạm giao nhận được phụ trách. Chịu trách nhiệm truyền tải, trao đổi thông tin, phổ biến quy trình, quy định chung của công ty đến nhóm nhân viên làm việc tại trạm. Báo cáo hoạt động giao hàng định kỳ theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp và đề xuất hướng giải quyết nếu có.
Quản lý, chia tuyến, đào tạo, hướng dẫn đội ngũ tài xế xe máy (rider) tại trạm.
Giám sát, hướng dẫn công việc, sắp xếp nhân viên Điều phối làm việc theo ca tại trạm giao nhận.
Quản lý hành trình đơn hàng giao, lấy, trả đúng với tiêu chuẩn và quy định công ty.
Chủ động xử lý các sự cố phát sinh hằng ngày trong phạm vi công việc tại trạm giao nhận. Đưa ra các hướng dẫn và các giải pháp thiết thực tại các trạm giao nhận được phụ trách.
Chịu trách nhiệm truyền tải, trao đổi thông tin, phổ biến quy trình, quy định chung của công ty đến nhóm nhân viên làm việc tại trạm.
Báo cáo hoạt động giao hàng định kỳ theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp và đề xuất hướng giải quyết nếu có.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 6 tháng tại vị trí tương tự (có liên quan đến Logistic, chuỗi cung ứng, vận chuyển là điểm cộng) Hiểu và nắm rõ về các tuyến đường trong địa bàn. Có khả năng đọc hiểu báo cáo. Có thể làm báo cáo và phân tích dữ liệu bằng Excel. Có kinh nghiệm sử dụng hệ thống quản lý đơn hàng.
Có ít nhất 6 tháng tại vị trí tương tự (có liên quan đến Logistic, chuỗi cung ứng, vận chuyển là điểm cộng)
Hiểu và nắm rõ về các tuyến đường trong địa bàn.
Có khả năng đọc hiểu báo cáo.
Có thể làm báo cáo và phân tích dữ liệu bằng Excel.
Có kinh nghiệm sử dụng hệ thống quản lý đơn hàng.

Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và phúc lợi cạnh tranh; Thử việc nhận 100% lương, phụ cấp; Phụ cấp ăn trưa, điện thoại Thưởng hiệu quả công việc hàng tháng Lương tháng 13 và thưởng hiệu suất cuối năm; Được cấp trang thiết bị phục vụ công việc; Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN; Gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Bảo Việt; Cơ hội được đào tạo nghiệp vụ, thăng tiến theo năng lực; Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện, giúp đỡ; Tham gia các hoạt động nội bộ của công ty với nhiều giải thưởng hấp dẫn.
Mức lương và phúc lợi cạnh tranh;
Thử việc nhận 100% lương, phụ cấp;
Phụ cấp ăn trưa, điện thoại
Thưởng hiệu quả công việc hàng tháng
Lương tháng 13 và thưởng hiệu suất cuối năm;
Được cấp trang thiết bị phục vụ công việc;
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN;
Gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Bảo Việt;
Cơ hội được đào tạo nghiệp vụ, thăng tiến theo năng lực;
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện, giúp đỡ;
Tham gia các hoạt động nội bộ của công ty với nhiều giải thưởng hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS

CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 17, Tòa nhà Saigon Centre 2, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-nhom-thu-nhap-tren-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job230469
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 36 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Star Fashion Company Ltd.
Tuyển Designer Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Star Fashion Company Ltd.
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Dược Phẩm Thái Minh Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Dược Phẩm Thái Minh Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NEMOS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 0 Triệu CÔNG TY TNHH NEMOS VIỆT NAM
0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển SEO Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP
11 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH NGỌC LINH GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH NGỌC LINH GROUP
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty cổ phần PharmaDi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần PharmaDi
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CONG TY TNHH HUU TOAN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu CONG TY TNHH HUU TOAN GROUP
9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Tnhh Thương Mại Và Sản Xuất Ntd làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu Công Ty Tnhh Thương Mại Và Sản Xuất Ntd
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN LYNKID làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN LYNKID
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty cổ phần công nghệ Physcode Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần công nghệ Physcode Việt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh GUGU Hair làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu GUGU Hair
6 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Handan làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Handan
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH May thời trang Nam Phương làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH May thời trang Nam Phương
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AMICO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AMICO
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OMMANIX làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OMMANIX
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Game Tester JOYBIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu JOYBIT
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông Số làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông Số
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM
1 - 1.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Dịch vụ KC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Dịch vụ KC Việt Nam
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LUKLAK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LUKLAK VIỆT NAM
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Crystal Martin (Vietnam) Company Limited làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận Crystal Martin (Vietnam) Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển UI/UX Designer K&M Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 750 USD K&M Holdings
500 - 750 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính BIDV MetLife làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 1 USD BIDV MetLife
400 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media Công Ty TNHH Hansae Hà Nội làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Hansae Hà Nội
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực làm việc tại Hà Nội thu nhập 350 - 350 Triệu Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ Hạ Tầng Viễn Thông (TDIS Jsc,. ) làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 500 USD Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ Hạ Tầng Viễn Thông (TDIS Jsc,. )
400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH Công Nghệ Và Đầu Tư Thái Văn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Công Nghệ Và Đầu Tư Thái Văn
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm