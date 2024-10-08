Tuyển Dịch vụ làm đẹp/Spa BM Trading Join Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

BM Trading Join Stock Company
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
BM Trading Join Stock Company

Dịch vụ làm đẹp/Spa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ làm đẹp/Spa Tại BM Trading Join Stock Company

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 280 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Dịch vụ làm đẹp/Spa Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Lập kế hoạch và thiết lập chiến lược truyền thông thương hiệu dài hạn, đảm bảo phù hợp với mục tiêu và OKR của công ty.
- Làm việc cùng bộ phận marketing và quảng cáo để đảm bảo thực hiện các chiến lược và kế hoạch có tính liên kết và đồng bộ.
- Định hướng và quản lý đội ngũ chuyên viên truyền thông, chuyên viên xây dựng kênh và phát triển cộng đồng để họ đạt kết quả cao trong công việc.
- Tổ chức, giám sát và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch truyền thông, activation và launching sản phẩm.
- Trực tiếp quản lý nhân sự bên dưới: chuyên viên truyền thông, chuyên viên xây kênh và phát triển cộng đồng
- Thực hiện đánh giá sự phù hợp và hiệu quả của các kênh truyền thông được sử dụng, đồng thời nhanh chóng điều chỉnh để đạt được kết quả tốt nhất.
- Phát triển các quan hệ đối tác lâu dài với các cơ quan báo đài và đối tác truyền thông, đặc biệt trong việc tạo lập các dự án hợp tác.
- Theo dõi, phân tích và báo cáo về hoạt động của đối thủ cạnh tranh, đề xuất các chiến lược phản ứng kịp thời.
- Huấn luyện và phát triển kỹ năng chuyên môn cho các thành viên trong nhóm.
- Xử lý các vấn đề phát sinh và ra quyết định chiến lược trong tình huống khẩn cấp.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực PR, Truyền thông, Thương hiệu, với ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí quản lý.
- Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức và quản lý nhóm xuất sắc.
- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán cấp cao, có khả năng ảnh hưởng tới người khác và xây dựng mối quan hệ tốt.
- Khả năng phân tích và lập kế hoạch chiến lược, kiểm soát rủi ro, và giám sát tiến độ công việc.
- Sáng tạo, chịu được áp lực cao và có khả năng đưa ra quyết định quan trọng dưới áp lực thời gian.
- Có khả năng nắm bắt và theo kịp các xu hướng mới nhất trong ngành truyền thông và tiếp thị.

Tại BM Trading Join Stock Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12.000.000 - 15.000.000 VNĐ+ KPI+ Thưởng Được làm việc tại môi trường trẻ trung, sếp trẻ tâm lý và nhiệt tình Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và học thêm nhiều kiến thức trong ngành. Được đào tạo và phát triển các kỹ năng mềm liên quan đến giao tiếp, làm việc đội nhóm. Được đào tạo kỹ năng giao tiếp bán hàng, đàm phán Được đào tạo thêm kỹ năng xử lý tình huống, xử lý cách từ chối Tổ chức sinh nhật, các dịp lễ, đi ăn chơi cùng team hàng tháng, quý .... Có nhiều cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn, đề xuất ý tưởng làm việc hiệu quả. Được phát triển bản thân và rèn luyện trong môi trường đoàn kết, giúp đỡ yêu thương nhau.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại BM Trading Join Stock Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

BM Trading Join Stock Company

BM Trading Join Stock Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 8 Vũ Trọng Khánh, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

