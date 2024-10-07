Tuyển Trưởng Nhóm Truyền Thông thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 64 Lương Định Của, Phường An Phú, Quận 2

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm soát và quản lý chất lượng công việc của team Truyền thông Là đầu mối của công ty trong việc đưa ra các thông điệp với bên ngoài qua báo chí/ truyền thông Lên ý tưởng, định hướng và lập kế hoạch truyền thông tháng, quý, năm; triển khai các chiến dịch truyền thông cho Tập đoàn Xây dựng và quản lý các hoạt động liên quan đến thương hiệu công ty Quản lý và update nội dung website thường xuyên. Xây dựng content chuẩn SEO Viết, biên tập, chỉnh sửa và phân phối nội dung, bao gồm các ấn phẩm, thông cáo báo chí, nội dung cho các kênh quảng cáo, mạng xã hội Cập nhật các xu hướng phát triển kênh truyền thông và đề xuất mở rộng các kênh truyền thông hiệu quả Tham gia vào việc lập kế hoạch, truyền thông, tổ chức các sự kiện của Tập đoàn, xử lý các vấn đề phát sinh, thực hiện đánh giá trước – sau sự kiện và báo cáo kết quả Trực tiếp triển khai công việc chi tiết theo kế hoạch được phê duyệt Phối hợp với Phòng Nhân Sự để xây dựng kế hoạch và triển khai truyền thông cho các hoạt động nội bộ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Truyền thông, Báo chí, Marketing hoặc các ngành nghề có liên quan Ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc ở mảng truyền thông, Marketing Tư duy Marketing tốt, kỹ năng viết bài và biên tập tốt Khả năng lập kế hoạch và triển khai công việc nhanh Khả năng phân tích và tổng hợp thông tin tốt, nhạy bén với các xu hướng của thị trường kinh doanh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực thực tế của ứng viên Phụ cấp ăn trưa Thưởng các ngày lễ (Women day, 30/4, 02/9, 01/6 cho nhân viên có con dưới 14 tuổi), thưởng tết dương lịch, tết Âm lịch, lương tháng 13 Thưởng sinh nhật hàng năm Thưởng nhân viên Xuất sắc/ Giỏi/ Khá hàng năm Bảo hiểm y tế, BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật lao động Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại công ty Hoạt động teambuilding kết nối nhân viên hàng quý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin