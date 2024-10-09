Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ phần VPMILK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 21A Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, Quận 7, HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch và quản lý Master plan hoạt động truyền thông cho công ty và các ngành hàng của VPMilk. Đề xuất ý tưởng, quản lý và điều hành các hoạt động tổ chức sự kiện, hoạt náo thương hiệu cho các nhãn hàng. Phối hợp với quản lý nhãn (BM) hàng xây dựng định hướng và phát triển chi tiết nội dung (content) liên quan tới nhãn hàng, truyền tải hiệu quả thông điệp nhãn hàng đến khách hàng để thực hiện trên mạng xã hội. Kiểm duyệt các thông điệp trước khi truyền thông. Theo dõi và triển khai thực hiện các chương trình quảng cáo, các hoạt động tổ chức sự kiện, PR theo kế hoạch quảng cáo tổng thể (master plan) được duyệt. Giám sát,báo cáo tình hình thực hiện, thúc đẩy việc triển khai của Nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo theo đúng kế hoạch và hợp đồng đã ký kết. Khảo sát thực địa, tìm hiểu và đánh giá hiệu quả các cơ hội quảng cáo, hình thức truyền thông mới...; theo dõi và cập nhật các hoạt động của đối thủ cạnh tranh. 6. Triển khai thực hiện các chương trình quảng cáo, truyền thông theo kế hoạch được giao. Theo dõi và kiểm soát việc thực hiện cung cấp dịch vụ truyền thông của các công ty quảng cáo, phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan, đảm bảo các Nhà cung cấp thực hiện kịp thời, hiệu quả và đầy đủ các quyền lợi đã cam kết. Phối hợp cùng team Digital chạy các chương trình truyền thông, quảng cáo hiệu quả với chi phí tối ưu. Theo dõi kết quả các chương trình truyền thông và có hành động kịp thời đảm bảo hiệu quả chiến dịch. Theo dõi và cập nhật tình hình sử dụng ngân sách các chương trình quảng cáo, tổ chức sự kiện, đảm bảo ngân sách thực hiện trong phạm vi được duyệt. Phụ trách truyền thông nội bộ: truyền tải tầm nhìn, thông điệp của ban lãnh đạo tới các nhân viên, gắn kết nhân viên trong quá trình triển khai chiến lược truyền thông. Thực hiện các thủ tục quyết toán, thanh toán chi phí thực hiện các chương trình quảng cáo đúng thời hạn theo các hợp đồng đã ký kết với Nhà cung cấp. Thực hiện việc lưu trữ các hồ sơ, tài liệu liên quan ... của các chương trình đã thực hiện theo quy định Công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/ Nữ - Tuổi: Từ 27 – 35 tuổi. Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên Số năm kinh nghiệm: ít nhất 5 năm kinh nghiệm vị trí tương đương. Từ 02 ở vị trí leader. Có kinh nghiệm làm việc với các agency, đơn vị truyền thông, báo chí, quảng cáo. Kỹ năng mềm: đàm phán, giao tiếp, quản lý công việc. Ngoại ngữ: Tiếng Anh chuyên ngành - Kỹ năng vi tính: excel, word.

Tại Công ty Cổ phần VPMILK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp ... Được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VPMILK

