Tuyển Trưởng Nhóm Tư Vấn thu nhập 10 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ PACIFIC BRIDGE
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Tham gia vào quá trình nghiên cứu, phân tích thị trường chứng khoán, thị trường tài chính, các sản phẩm tài chính, các công ty niêm yết, các ngành nghề kinh doanh, các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Xây dựng và triển khai các chiến lược đầu tư phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của khách hàng. Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ chứng khoán, các chiến lược đầu tư, các rủi ro tiềm ẩn và các giải pháp quản lý rủi ro. Thực hiện các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ chứng khoán đến khách hàng tiềm năng. Hỗ trợ, đào tạo, hướng dẫn cho các thành viên trong nhóm về kiến thức, kỹ năng chuyên môn. Phân tích, đánh giá hiệu quả công việc của nhóm, đưa ra các giải pháp cải thiện hiệu quả hoạt động. Hoàn thành chỉ tiêu KPI cá nhân được giao Báo cáo kết quả công việc cho cấp trên theo định kỳ.
Tham gia vào quá trình nghiên cứu, phân tích thị trường chứng khoán, thị trường tài chính, các sản phẩm tài chính, các công ty niêm yết, các ngành nghề kinh doanh, các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán.
Xây dựng và triển khai các chiến lược đầu tư phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của khách hàng.
Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ chứng khoán, các chiến lược đầu tư, các rủi ro tiềm ẩn và các giải pháp quản lý rủi ro.
Thực hiện các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ chứng khoán đến khách hàng tiềm năng.
Hỗ trợ, đào tạo, hướng dẫn cho các thành viên trong nhóm về kiến thức, kỹ năng chuyên môn.
Phân tích, đánh giá hiệu quả công việc của nhóm, đưa ra các giải pháp cải thiện hiệu quả hoạt động.
Hoàn thành chỉ tiêu KPI cá nhân được giao
Báo cáo kết quả công việc cho cấp trên theo định kỳ.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các bạn làm trong lĩnh vực tài chính như Ngân hàng, Chứng khoán... Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục, truyền đạt thông tin hiệu quả. Nắm vững kiến thức về thị trường chứng khoán, các sản phẩm, dịch vụ chứng khoán. Có kiến thức về marketing, kỹ năng tiếp thị, quảng bá sản phẩm, dịch vụ. Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao. Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả. Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Ưu tiên các bạn làm trong lĩnh vực tài chính như Ngân hàng, Chứng khoán...
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục, truyền đạt thông tin hiệu quả.
Nắm vững kiến thức về thị trường chứng khoán, các sản phẩm, dịch vụ chứng khoán.
Có kiến thức về marketing, kỹ năng tiếp thị, quảng bá sản phẩm, dịch vụ.
Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ PACIFIC BRIDGE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, hoa hồng lên đến 90%, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp rõ ràng.
Mức lương hấp dẫn, hoa hồng lên đến 90%, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ PACIFIC BRIDGE

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ PACIFIC BRIDGE

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ PACIFIC BRIDGE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, 389 Đê La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Namh, Hà Nội, Việt Nam

