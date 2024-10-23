Tuyển Đầu tư và Tài trợ Công ty Cp Chứng Khoán VNDirect-CNHCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty Cp Chứng Khoán VNDirect-CNHCM
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
Công ty Cp Chứng Khoán VNDirect-CNHCM

Đầu tư và Tài trợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu tư và Tài trợ Tại Công ty Cp Chứng Khoán VNDirect-CNHCM

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
7 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 90 Pasteur, P.Bến Nghé, Quận 1

Mô Tả Công Việc Đầu tư và Tài trợ Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

1/ Phát triển
- Phát triển đội ngũ về số lượng, chất lượng
- Trưởng nhóm có code riêng để phát triển khách hàng cho riêng mình (nếu muốn)
2/ Tư vấn, đào tạo đội ngũ tư vấn
- Đồng hành cùng nhân sự, khách hàng của mình
- Đào tạo kiến thức đầu tư, quản trị rủi ro chứng khoán
- Truyền đạt kiến thức tư vấn về sản phẩm, dịch vụ

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1/ Trình độ học vấn, kinh nghiệm
- Đã tốt nghiệp đại học
- Có chứng chỉ con UBCK là điểm cộng
2. Kiến thức/Năng lực chuyên môn/Kỹ năng:
- Có kiến thức giao dịch chứng khoán Việt Nam trong thực tế
- Kỹ năng đào tạo, huấn luyện
- Làm việc đội nhóm, và làm việc độc lập

Tại Công ty Cp Chứng Khoán VNDirect-CNHCM Thì Được Hưởng Những Gì

1/ Tham gia vào Cộng đồng những người làm nghề chính trực
- Được đào tạo về sản phẩm công ty và kiến thức tư vấn cổ phiếu
- Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp
- Làm việc với tinh thần làm chủ thời gian, sáng tạo
2. Thu nhập theo năng lực, không giới hạn
- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp
- BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động
- Các bảo hiểm thêm
3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi
- Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại
- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cp Chứng Khoán VNDirect-CNHCM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cp Chứng Khoán VNDirect-CNHCM

Công ty Cp Chứng Khoán VNDirect-CNHCM

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 90 Pasteur, P. Bến Nghé, Q1, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

