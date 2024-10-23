Tuyển Đầu tư và Tài trợ Công ty Cp Chứng Khoán VNDirect-CNHCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu tư và Tài trợ Tại Công ty Cp Chứng Khoán VNDirect-CNHCM
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
7 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 90 Pasteur, P.Bến Nghé, Quận 1
Mô Tả Công Việc Đầu tư và Tài trợ Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
1/ Phát triển
- Phát triển đội ngũ về số lượng, chất lượng
- Trưởng nhóm có code riêng để phát triển khách hàng cho riêng mình (nếu muốn)
2/ Tư vấn, đào tạo đội ngũ tư vấn
- Đồng hành cùng nhân sự, khách hàng của mình
- Đào tạo kiến thức đầu tư, quản trị rủi ro chứng khoán
- Truyền đạt kiến thức tư vấn về sản phẩm, dịch vụ
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1/ Trình độ học vấn, kinh nghiệm
Tại Công ty Cp Chứng Khoán VNDirect-CNHCM Thì Được Hưởng Những Gì
1/ Tham gia vào Cộng đồng những người làm nghề chính trực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cp Chứng Khoán VNDirect-CNHCM
