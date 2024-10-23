Tuyển Đầu tư và Tài trợ Công ty Cp Chứng Khoán VNDirect-CNHCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 7 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 90 Pasteur, P.Bến Nghé, Quận 1

Mô Tả Công Việc

1/ Phát triển

- Phát triển đội ngũ về số lượng, chất lượng

- Trưởng nhóm có code riêng để phát triển khách hàng cho riêng mình (nếu muốn)

2/ Tư vấn, đào tạo đội ngũ tư vấn

- Đồng hành cùng nhân sự, khách hàng của mình

- Đào tạo kiến thức đầu tư, quản trị rủi ro chứng khoán

- Truyền đạt kiến thức tư vấn về sản phẩm, dịch vụ

Yêu Cầu Công Việc

1/ Trình độ học vấn, kinh nghiệm

- Đã tốt nghiệp đại học

- Có chứng chỉ con UBCK là điểm cộng

2. Kiến thức/Năng lực chuyên môn/Kỹ năng:

- Có kiến thức giao dịch chứng khoán Việt Nam trong thực tế

- Kỹ năng đào tạo, huấn luyện

- Làm việc đội nhóm, và làm việc độc lập

Quyền Lợi Được Hưởng

1/ Tham gia vào Cộng đồng những người làm nghề chính trực

- Được đào tạo về sản phẩm công ty và kiến thức tư vấn cổ phiếu

- Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp

- Làm việc với tinh thần làm chủ thời gian, sáng tạo

2. Thu nhập theo năng lực, không giới hạn

- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp

- BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động

- Các bảo hiểm thêm

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

- Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại

- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi

Cách Thức Ứng Tuyển

