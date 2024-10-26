Tuyển Trưởng Nhóm Tư Vấn thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Venesa
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quang Trung, Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Làm thủ tục xác định vấn đề da khách hàng đang gặp
Trao đổi, xây dụng chương trình chăm sóc da phù hợp cho khách hàng
Thuyết phục khách hàng và chào bán các sản phẩm, liệu trình chăm sóc da
Tặng voucher giảm giá cho các dịch vụ chăm sóc khách hàng
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng trong việc trao đổi và thuyết phục Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm tại spa, thẩm mỹ viện và kinh nghiệm 2 năm Ngoại hình cân đối, ưa nhìn Trình độ học vấn: Tốt nghiệp trường trung cấp trở lên
Có kỹ năng trong việc trao đổi và thuyết phục
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm tại spa, thẩm mỹ viện và kinh nghiệm 2 năm
Ngoại hình cân đối, ưa nhìn
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp trường trung cấp trở lên
Tại Công ty TNHH Venesa Thì Được Hưởng Những Gì
Có mức hoa hồng hấp dẫn Làm 2 ngày nghỉ 1 ngày Có chương trình đào tạo miễn phí trước khi bắt đầu công việc Trung tâm có môi trường chuyên nghiệp, nhiều máy móc công nghệ cao Đầy đủ quyền lợi về BHXH, lễ, tết,...
Có mức hoa hồng hấp dẫn
Làm 2 ngày nghỉ 1 ngày
Có chương trình đào tạo miễn phí trước khi bắt đầu công việc
Trung tâm có môi trường chuyên nghiệp, nhiều máy móc công nghệ cao
Đầy đủ quyền lợi về BHXH, lễ, tết,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Venesa
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
