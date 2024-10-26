Tuyển Trưởng Nhóm Tư Vấn thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quang Trung, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Làm thủ tục xác định vấn đề da khách hàng đang gặp Trao đổi, xây dụng chương trình chăm sóc da phù hợp cho khách hàng Thuyết phục khách hàng và chào bán các sản phẩm, liệu trình chăm sóc da Tặng voucher giảm giá cho các dịch vụ chăm sóc khách hàng

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng trong việc trao đổi và thuyết phục Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm tại spa, thẩm mỹ viện và kinh nghiệm 2 năm Ngoại hình cân đối, ưa nhìn Trình độ học vấn: Tốt nghiệp trường trung cấp trở lên

Tại Công ty TNHH Venesa Thì Được Hưởng Những Gì

Có mức hoa hồng hấp dẫn Làm 2 ngày nghỉ 1 ngày Có chương trình đào tạo miễn phí trước khi bắt đầu công việc Trung tâm có môi trường chuyên nghiệp, nhiều máy móc công nghệ cao Đầy đủ quyền lợi về BHXH, lễ, tết,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Venesa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.