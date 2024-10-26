Tuyển Trưởng Nhóm Tư Vấn thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Venesa
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty TNHH Venesa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Venesa

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quang Trung, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH Venesa Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Venesa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Venesa

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 89 Nguyễn Đình Thi, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

