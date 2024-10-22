Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu

Mức lương 25 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Hoàn Kiếm

− Thúc đẩy nhân viên chạy số đảm bảo kpi doanh số của phòng.

− Thực hiện kế hoạch của quản lí giao cho.

− Phân công công việc, đào tạo tay nghề kỹ thuật, kiểm tra, giám sát, các nhân viên cấp

dưới.

− Kiểm tra đảm bảo vệ sinh khu vực làm việc.

− Báo cáo hoạt động của phòng hàng ngày cho quản lí.

− Hỗ trợ chốt sale cho các bạn kỹ thuật viên.

− Giải quyết thắc mắc và khiếu nại khách hàng.

− Phân chia tua làm việc hợp lí công bằng.

− Nam/Nữ/LGBT tuổi từ 20 – 35 tuổi sức khỏe tốt.

− Kinh nghiệm ở vị trí tương đương ở các spa, thẩm mỹ. Ưu tiên có kinh nghiệm về PTTM

− Mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty.

− Năng động, sáng tạo, chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

− Nhiệt tình, cởi mở và thân thiện trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: LC: 10.000.000 - 15.000.000 (tùy năng lực)+ PC + Thưởng

- Môi trưởng làm việc trẻ trung, năng động, Cơ hội thăng tiến cao.

- Các chế độ phúc lợi theo quy định.

- Được đào tạo phát triển bản thân.

- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH,BHYT, lương tháng 13... và các chế độ phúc lợi khác tại Công ty theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY

