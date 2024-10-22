Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY
Mức lương
25 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 25 - 50 Triệu
− Thúc đẩy nhân viên chạy số đảm bảo kpi doanh số của phòng.
− Thực hiện kế hoạch của quản lí giao cho.
− Phân công công việc, đào tạo tay nghề kỹ thuật, kiểm tra, giám sát, các nhân viên cấp
dưới.
− Kiểm tra đảm bảo vệ sinh khu vực làm việc.
− Báo cáo hoạt động của phòng hàng ngày cho quản lí.
− Hỗ trợ chốt sale cho các bạn kỹ thuật viên.
− Giải quyết thắc mắc và khiếu nại khách hàng.
− Phân chia tua làm việc hợp lí công bằng.
Với Mức Lương 25 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
− Nam/Nữ/LGBT tuổi từ 20 – 35 tuổi sức khỏe tốt.
− Kinh nghiệm ở vị trí tương đương ở các spa, thẩm mỹ. Ưu tiên có kinh nghiệm về PTTM
− Mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty.
− Năng động, sáng tạo, chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
− Nhiệt tình, cởi mở và thân thiện trong công việc
− Kinh nghiệm ở vị trí tương đương ở các spa, thẩm mỹ. Ưu tiên có kinh nghiệm về PTTM
− Mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty.
− Năng động, sáng tạo, chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
− Nhiệt tình, cởi mở và thân thiện trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: LC: 10.000.000 - 15.000.000 (tùy năng lực)+ PC + Thưởng
- Môi trưởng làm việc trẻ trung, năng động, Cơ hội thăng tiến cao.
- Các chế độ phúc lợi theo quy định.
- Được đào tạo phát triển bản thân.
- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH,BHYT, lương tháng 13... và các chế độ phúc lợi khác tại Công ty theo quy định.
- Môi trưởng làm việc trẻ trung, năng động, Cơ hội thăng tiến cao.
- Các chế độ phúc lợi theo quy định.
- Được đào tạo phát triển bản thân.
- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH,BHYT, lương tháng 13... và các chế độ phúc lợi khác tại Công ty theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI