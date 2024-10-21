Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VICTORY HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VICTORY HÀ NỘI
- Hà Nội: Yên Hòa, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh cho nhóm phụ trách trong lĩnh vực giáo dục/đào tạo
Quản lý, hướng dẫn và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh
Tổ chức đánh giá kết quả làm việc của nhân viên trong nhóm.
Quản lý giám sát, chỉ đạo nhân viên trong nhóm trong quá trình làm việc để đạt kế hoạch kinh doanh đặt ra
Phân tích thị trường, xác định cơ hội kinh doanh mới trong lĩnh vực giáo dục
Xây dựng mối quan hệ với các đối tác, khách hàng tiềm năng trong ngành giáo dục
Tổ chức các buổi đào tạo, huấn luyện kỹ năng bán hàng cho nhân viên
Báo cáo kết quả kinh doanh và đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả
Tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm, dịch vụ giáo dục mới
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Giáo dục hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức vững về thị trường giáo dục và đào tạo
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm hiệu quả
Khả năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt
Tư duy chiến lược, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề
Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc khoa học
Năng động, nhiệt huyết và có khả năng truyền cảm hứng cho đội nhóm
Thành thạo tin học văn phòng và các công cụ quản lý bán hàng
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VICTORY HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm
Lương: lương cứng 10-14tr + % Doanh số cá nhân + % Doanh số Team, thu nhập 14-25tr/ tháng
Thưởng theo hiệu quả kinh doanh của cá nhân và nhóm
Được đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý, lãnh đạo
Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn trong công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong lĩnh vực giáo dục
Được tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn về giáo dục và đào tạo
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật
Các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VICTORY HÀ NỘI
