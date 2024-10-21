Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VICTORY HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Yên Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh cho nhóm phụ trách trong lĩnh vực giáo dục/đào tạo Quản lý, hướng dẫn và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh Tổ chức đánh giá kết quả làm việc của nhân viên trong nhóm. Quản lý giám sát, chỉ đạo nhân viên trong nhóm trong quá trình làm việc để đạt kế hoạch kinh doanh đặt ra Phân tích thị trường, xác định cơ hội kinh doanh mới trong lĩnh vực giáo dục Xây dựng mối quan hệ với các đối tác, khách hàng tiềm năng trong ngành giáo dục Tổ chức các buổi đào tạo, huấn luyện kỹ năng bán hàng cho nhân viên Báo cáo kết quả kinh doanh và đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả Tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm, dịch vụ giáo dục mới

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Giáo dục hoặc các ngành liên quan Có kiến thức vững về thị trường giáo dục và đào tạo Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm hiệu quả Khả năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt Tư duy chiến lược, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc khoa học Năng động, nhiệt huyết và có khả năng truyền cảm hứng cho đội nhóm Thành thạo tin học văn phòng và các công cụ quản lý bán hàng

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VICTORY HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm Lương: lương cứng 10-14tr + % Doanh số cá nhân + % Doanh số Team, thu nhập 14-25tr/ tháng Thưởng theo hiệu quả kinh doanh của cá nhân và nhóm Được đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý, lãnh đạo Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn trong công ty Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong lĩnh vực giáo dục Được tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn về giáo dục và đào tạo Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật Các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VICTORY HÀ NỘI

