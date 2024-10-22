Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 118 Hoàng Trọng Mâu, Tân Hưng, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Quản lý, dẫn dắt chất lượng công việc của các nhân viên tư vấn trong Team (Quản lý từ 4-5 tư vấn viên). Liên hệ, tư vấn và giới thiệu về lộ trình học của Jaxtina cho các Học viên đang quan tâm qua điện thoại hoặc trực tiếp; Tư vấn lộ trình học phù hợp và xếp lớp cho Học viên; Tham gia lên ý tưởng, kế hoạch và triển khai các chương trình khuyến mại, chương trình Marketing của Trung tâm;

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 22 tuổi trở lên, tận tâm, trách nhiệm, thân thiện và sẵn sàng học hỏi, chiến đấu; đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng; Yêu thích môi trường giáo dục, định hướng theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực Kinh doanh, chăm sóc khách hàng; Giao tiếp tốt, chịu áp lực về hiệu quả công việc và không ngại thử thách; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, dịch vụ khách hàng, đào tạo (tuyển sinh các khóa ngắn hạn, call center, telesales...), có tối thiểu 06 tháng làm ở vị trí tương đương. Có khả năng bao quát và quản lý đội nhóm.

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: lên đến 20.000.000 – 30.000.000 VND/tháng (trong đó lương cứng 12.000.000 – 22.000.000 VNĐ/tháng tùy theo năng lực) + thưởng doanh số theo cơ chế của vị trí Trưởng nhóm tư vấn tuyển sinh Thưởng nóng hàng tuần, hàng tháng, năm khi đạt thành tích xuất sắc; CƠ HỘI THĂNG TIẾN LÊN LÀM QUẢN LÝ TRUNG T M chỉ sau 6 tháng đến 1 năm; Tham gia các chương trình Học Tiếng Anh ưu đãi. Được đào tạo hoặc cử đi đào tạo các kỹ năng phục vụ cho công việc, phát triển khả năng của bản thân, khả năng lãnh đạo; Tham gia các buổi team building, du lịch 2-3 lần/năm, ăn chơi hàng tháng cùng Trung tâm; Các chế độ thưởng các ngày lễ tết (Tết dương lịch, âm lịch, 8/3, 2/9/ 20/10...); và nhiều hình thức thưởng hấp dẫn khác (Thưởng ý tưởng, thưởng nóng đột xuất...); Được tham gia các chế độ Bảo hiểm theo quy định và hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi (Hiếu hỉ, sinh nhật...); Được cung cấp danh sách học viên bởi bộ phận Marketing ổn định hàng ngày giúp đảm bảo lượng khách hàng tiềm năng liên tục; Đánh giá xem xét định kỳ 03 tháng/lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.