Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Chủ động tìm kiếm, phát triển các kênh tuyển dụng chất lượng, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng công ty. Xây dựng, đào tạo, quản lý đội nhóm nhân sự (quy mô 2 - 3 người). Phát triển và liên tục cập nhật cơ sở dữ liệu nguồn ứng viên tiềm năng (Talent Pool) nhằm đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cho công ty trong hiện tại và tương lai. Quản lý các kênh tuyển dụng, thương hiệu tuyển dụng, đầu mối làm việc với các đối tác tuyển dụng. Thực hiện công tác tìm nguồn, thu hút ứng viên, phỏng vấn, đánh giá ứng viên phù hợp với vị trí tuyển dụng của các phòng ban. Tham gia xây dựng các công cụ tuyển dụng, đánh giá ứng viên; xây dựng hệ thống mô tả công việc. Tham gia tổ chức các hoạt động nâng cao trải nghiệm nhân sự (Employee experience).
Chủ động tìm kiếm, phát triển các kênh tuyển dụng chất lượng, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng công ty.
Xây dựng, đào tạo, quản lý đội nhóm nhân sự (quy mô 2 - 3 người).
Phát triển và liên tục cập nhật cơ sở dữ liệu nguồn ứng viên tiềm năng (Talent Pool) nhằm đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cho công ty trong hiện tại và tương lai.
Quản lý các kênh tuyển dụng, thương hiệu tuyển dụng, đầu mối làm việc với các đối tác tuyển dụng.
Thực hiện công tác tìm nguồn, thu hút ứng viên, phỏng vấn, đánh giá ứng viên phù hợp với vị trí tuyển dụng của các phòng ban.
Tham gia xây dựng các công cụ tuyển dụng, đánh giá ứng viên; xây dựng hệ thống mô tả công việc.
Tham gia tổ chức các hoạt động nâng cao trải nghiệm nhân sự (Employee experience).

Yêu Cầu Công Việc

Nam/nữ, độ tuổi từ 24 - 30, Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành quản trị nhân lực, quản trị kinh doanh ....
Có 03 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực nhân sự hoặc 01 năm trở lên từng giữ vai trò Trưởng nhóm. Tư duy nhanh nhẹn, đo lường và hiệu quả - hiệu suất Quản lý xây dựng, đào tạo đội nhóm Đóng gói kiến thức, quy trình đào tạo Bám đuổi mục tiêu, đo lường hiệu quả công việc, ra quyết định
Có 03 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực nhân sự hoặc 01 năm trở lên từng giữ vai trò Trưởng nhóm.
Tư duy nhanh nhẹn, đo lường và hiệu quả - hiệu suất
Quản lý xây dựng, đào tạo đội nhóm
Đóng gói kiến thức, quy trình đào tạo
Bám đuổi mục tiêu, đo lường hiệu quả công việc, ra quyết định

Quyền Lợi

Lương cứng từ 12 - 15 Triệu/tháng + PC + HH
Đề xuất tăng lương định kỳ từ 2 lần/ năm Phụ cấp 42k/ ngày Gói chính sách đào tạo bên ngoài, đào tạo nội bộ: BLĐ trực tiếp đào tạo và thuê giảng viên ngoài về đào tạo. Đóng BHXH, BHYT, Thưởng nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước. Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party... Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, Lễ Quốc Khánh ...). Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.
Đề xuất tăng lương định kỳ từ 2 lần/ năm
Phụ cấp 42k/ ngày
Gói chính sách đào tạo bên ngoài, đào tạo nội bộ: BLĐ trực tiếp đào tạo và thuê giảng viên ngoài về đào tạo.
Đóng BHXH, BHYT, Thưởng nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước.
Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party...
Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, Lễ Quốc Khánh ...).
Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 139 Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

