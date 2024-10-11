Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Quản lý, đào tạo nhóm tuyển dụng, phân công công việc & giải quyết những công việc phát sinh của nhóm (quy mô 2 - 3 người). Phát triển và liên tục cập nhật cơ sở dữ liệu nguồn ứng viên tiềm năng (Talent Pool) nhằm đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cho công ty trong hiện tại và tương lai. Quản lý các kênh tuyển dụng, thương hiệu tuyển dụng, đầu mối làm việc với các đối tác tuyển dụng. Thực hiện công tác tìm nguồn, thu hút ứng viên, phỏng vấn, đánh giá ứng viên phù hợp với vị trí tuyển dụng của các phòng ban. Tham gia tổ chức các hoạt động nâng cao trải nghiệm nhân sự (Employee experience). Tham gia tổ chức các chương trình nội bộ nhằm gia tăng trải nghiệm và gắn kết của CBNV đối với công ty. Thực hiện các công việc khác theo phân công của ban lãnh đạo.

Quản lý, đào tạo nhóm tuyển dụng, phân công công việc & giải quyết những công việc phát sinh của nhóm (quy mô 2 - 3 người).

Phát triển và liên tục cập nhật cơ sở dữ liệu nguồn ứng viên tiềm năng (Talent Pool) nhằm đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cho công ty trong hiện tại và tương lai.

Quản lý các kênh tuyển dụng, thương hiệu tuyển dụng, đầu mối làm việc với các đối tác tuyển dụng.

Thực hiện công tác tìm nguồn, thu hút ứng viên, phỏng vấn, đánh giá ứng viên phù hợp với vị trí tuyển dụng của các phòng ban.

Tham gia tổ chức các hoạt động nâng cao trải nghiệm nhân sự (Employee experience).

Tham gia tổ chức các chương trình nội bộ nhằm gia tăng trải nghiệm và gắn kết của CBNV đối với công ty.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, độ tuổi từ 24 - 32, Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành quản trị nhân lực, quản trị kinh doanh .... Có 03 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực nhân sự hoặc 1,5 năm trở lên từng giữ vai trò Trưởng nhóm tuyển dụng. Tư duy nhanh nhẹn, đo lường và hiệu quả - hiệu suất

Nam/nữ, độ tuổi từ 24 - 32, Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành quản trị nhân lực, quản trị kinh doanh ....

Có 03 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực nhân sự hoặc 1,5 năm trở lên từng giữ vai trò Trưởng nhóm tuyển dụng.

Tư duy nhanh nhẹn, đo lường và hiệu quả - hiệu suất

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 12 - 15 triệu/tháng + PC + HH Đề xuất tăng lương định kỳ từ 2 lần/ năm Phụ cấp 42k/ ngày Gói chính sách đào tạo bên ngoài, đào tạo nội bộ: BLĐ trực tiếp đào tạo và thuê giảng viên ngoài về đào tạo. Đóng BHXH, BHYT, Thưởng nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước. Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party... Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, Lễ Quốc Khánh ...). Nghỉ phép năm 12 ngày/năm

Lương cứng từ 12 - 15 triệu/tháng + PC + HH

Đề xuất tăng lương định kỳ từ 2 lần/ năm

Phụ cấp 42k/ ngày

Gói chính sách đào tạo bên ngoài, đào tạo nội bộ: BLĐ trực tiếp đào tạo và thuê giảng viên ngoài về đào tạo.

Đóng BHXH, BHYT, Thưởng nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước.

Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party...

Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, Lễ Quốc Khánh ...).

Nghỉ phép năm 12 ngày/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin