Tuyển Trưởng Nhóm Tuyển Dụng thu nhập 15 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: R4

- Royal City

- Thanh Xuân

- Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Phụ trách công tác tuyển dụng khối mass tại công ty
- Đánh giá, lập kế hoạch, dự báo nhu cầu tuyển dụng từng bộ phận, hoạch định, cơ cấu tổ chức, đề xuất thuyên chuyển, điều chuyển nhân sự vào các vị trí phù hợp & triển khai kế hoạch theo tháng/ quý/ năm.
- Kiểm soát và triển khai kế hoạch tuyển dụng nhân sự
- Quản lý nhóm tuyển dụng, phân công công việc & giải quyết những công việc phát sinh của nhóm.
- Đề xuất cải thiện quy trình và phương pháp tuyển dụng để tối ưu về thời gian và chi phí tuyển dụng
- Báo cáo, đánh giá và phân tích nhu cầu, chất lượng tuyển dụng.
- khai thác & tìm kiếm lập cơ sở nguồn ứng viên tiềm năng, xây dựng mạng lưới network rộng rãi
- Đề xuất, triển khai các chương trình kết nối tuyển dụng, các kênh tuyển dụng tiềm năng đối với các đơn vị, cá nhân trong & ngoài công ty.
- Làm các công việc khác khi được sự phân công trực tiếp của cấp Quản lý
- Báo cáo công việc trực tiếp cho Trưởng nhóm tuyển dụng

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế lao động/Quản trị nhân sự/Luật, QTKD, ...
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm tuyển mass
-Tin học văn phòng thành thạo

Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Deal theo năng lực khi phỏng vấn 15-18M + thưởng tuyển dụng
Miễn phí gửi xe tại Tòa nhà, đóng BHXH sau thử việc
Môi trường làm việc năng động, cởi mở, cơ hội thăng tiến cao
Con người trẻ, nhiệt huyết, ham học hỏi, cầu tiến
Các chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định pháp luật
Xét tăng lương định kỳ 1 lần/ năm dựa trên đánh giá thành tích trong công việc.
Lương tháng thứ 13, thưởng năm theo kết quả kinh doanh, thưởng thâm niên
Quà tặng các ngày Lễ Tết và các phúc lợi khác theo quy định Công ty (sinh nhật, hiếu hỉ,, ốm đau,...)
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo phát triển hang năm trong nước và nước ngoài.
Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp tại các khu nghỉ dưỡng, du lịch nổi tiếng, Gala cuối năm Chào xuân,... và nhiều hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: R4, Royal City 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

