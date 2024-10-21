Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN MELA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Phụ trách công tác tuyển dụng của Công ty và phòng ban (Khối văn phòng và Khối Spa) Kiểm soát và triển khai các job tuyển dụng theo yêu cầu của Phòng ban và Giám đốc Đề xuất các phương pháp tuyển dụng, xây dựng thương hiệu tuyển dụng, quảng bá truyền thông các job tuyển dụng qua các kênh online và offline, tối ưu hóa về thời gian và chi phí tuyển dụng Phụ trách liên hệ tìm kiếm nguồn ứng viên qua các kênh, các mối quan hệ, diễn đàn, các hoạt động tổ chức hướng nghiệp, hội thảo việc làm,... Lập nguồn dữ liệu hồ sơ ứng viên.. Chịu trách nhiệm hoàn thiện KPI của nhóm. Tham gia trực tiếp đào tạo hội nhập, tổ chức các khóa đào tạo cho công ty Phối hợp các phòng ban đánh giá thử việc nhân sự. Phối hợp xây dựng và đề xuất các chính sách để tuyển dụng và giữ chân người lao động

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên. Nữ, độ tuổi từ 26 - 32.

2. Chuyên môn: Ưu tiên chuyên ngành Quản trị nhân sự của các trường Kinh tế quốc dân, Thương Mại, Lao Động xã hội, Ngoại Thương

3. Kinh nghiệm: Có ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương

Tư duy hệ thống nhân sự doanh nghiệp Hiểu biết về văn hóa doanh nghiệp, Luật Lao động Có kiến thức quản trị, quản lý nói chung và quản lý nhân sự nói riêng Có khả năng huấn luyện và đào tạo đội ngũ Khả năng giao tiếp, kết nối mọi người Có khả năng xây dựng và thực thi các quy trình, quy định

Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán hiệu quả Kỹ năng phân tích vấn đề, giải quyết vấn đề và ra quyết định Thành thạo các kỹ năng văn phòng

Đam mê và tự hào về nghề Tuyển dụng, tin tưởng Tuyển dụng là một vị trí quan trọng trong doanh nghiệp Biết lắng nghe, tôn trọng người khác và có tinh thần hợp tác cao Là người kỷ luật, chính trực, biết ơn, quan tâm nhân viên Luôn hướng tới một công việc phù hợp, vui vẻ, hạnh phúc Trách nhiệm, tận tụy và cam kết cao trong công việc Tư duy tập trung vào kết quả Là người có xu hướng vì mục tiêu chung thay vì lợi ích cá nhân

BẠN CÓ QUAN TÂM ĐẾN MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CỦA MELA VIỆT NAM CHÚNG TÔI Chúng tôi có: 1. Văn hóa công ty rõ ràng Mela Việt Nam có những giá trị cốt lõi và mục đích công việc với những văn hóa rõ ràng - Giá trị cốt lõi: Trí Tuệ, Đạo Đức, Nghị Lực - Văn hóa công ty: +Tương tác tích cực + Làm việc hướng đến kết quả + Tinh thần chủ động + Sống có trách nhiệm + Chân thành thẳng thắn + Bài trừ tiêu cực - Mục đích cốt lõi của công việc: "Mela luôn nỗ lực từng ngày để trở thành thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên Việt Nam được yêu thích nhất trên Thế giới" 2. Cơ hội học hỏi và phát triển: " Học, học nữa, học mãi – Là phương châm mà Mela đặt ra, thực hành mỗi ngày" 3. Môi trường làm việc: Năng động, sáng tạo, đem lại hiệu quả cao trong công việc 4. Các nguyên tắc cơ bản - Giải quyết vấn đề: Luôn hướng tới giải pháp để vượt qua bất kì trở ngại nào - Đối xử với khách hàng: Luôn cố gắng mang lại sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng " Ứng xử chuyên nghiệp, thái độ tôn trọng, quan tâm lợi ích" - Đối xử với nội bộ: Trách nhiệm, chủ động, nhiệt huyết trong công việc vì mục tiêu chung thay vì lợi ích cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN MELA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Phúc lợi về hiếu hỉ và những ngày lễ đặc biệt Được khám phá, định hướng và phát triển năng lực phù hợp với bản thân Được hướng dẫn chuyên sâu về Nhân sự. Được tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn và hỗ trợ học phí. Chủ động thời gian làm việc để đem lại hiệu quả tốt nhất Thưởng cơ chế và lợi nhuận của công ty Du lịch công ty trong nước ( 2 - 3 lần/ năm). Trải nghiệm sản phẩm của công ty, dịch vụ chăm sóc da làm đẹp Có khu vực nghỉ ngơi và giải trí riêng

