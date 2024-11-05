Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Toà nhà ANTA, KĐT Sala Thủ Đức, số 7

- 9 Đường Số 7, p.An Lợi Đông, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Đảm bảo đáp ứng yêu cầu tuyển dụng từ các bộ phận và Ban giám đốc.
Tổng hợp, phân tích các yêu cầu tuyển dụng, lập kế hoạch tuyển dụng, triển khai tuyển dụng.
Tổ chức thiết lập và quản lý nguồn dữ liệu ứng viên, nguồn cung ứng dịch vụ tuyển dụng.
Tham mưu việc đánh giá nhân sự mới sau thử việc, đề xuất – trình duyệt việc ký kết hợp đồng lao động chính thức.
Tổ chức, xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực kế thừa, đảm bảo đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.
Xây dựng chính sách giữ người tài.
Xây dựng thương hiệu tuyển dụng của công ty.
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng,đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, quản trị nhân lực, Luật, kinh tế lao động...
Có từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm tuyển dụng hoặc các ngành có liên quan.
Kỹ năng phân tích, định hướng, giải quyết vấn đề.
Chín chắn, điềm đạm, cẩn thận, quyết đoán và có trách nhiệm.
Thành thạo tin học văn phòng, thư điện tử, internet, mạng xã hội.

Tại CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15 - 25M (thỏa thuận theo năng lực).
Thưởng KPI, các khoản thưởng năm, tháng lương 13 theo tình hình kinh doanh và kết quả công việc.
Chế độ bảo hiểm: BHXH, YT, TN... đóng sau 2 tháng thử việc; 12 ngày phép năm,... chế độ đầy đủ cho người lao động.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc, được phát huy tối đa khả năng của bản thân.
Cơ chế tăng lương định kỳ 1 lần/1 năm dựa trên năng lực, hiệu quả công việc.
Hỗ trợ bữa trưa tại văn phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 612, Tầng 6, Tòa nhà Friendship, Số 31, Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

