Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Toà nhà ANTA, KĐT Sala Thủ Đức, số 7 - 9 Đường Số 7, p.An Lợi Đông, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Đảm bảo đáp ứng yêu cầu tuyển dụng từ các bộ phận và Ban giám đốc.

Tổng hợp, phân tích các yêu cầu tuyển dụng, lập kế hoạch tuyển dụng, triển khai tuyển dụng.

Tổ chức thiết lập và quản lý nguồn dữ liệu ứng viên, nguồn cung ứng dịch vụ tuyển dụng.

Tham mưu việc đánh giá nhân sự mới sau thử việc, đề xuất – trình duyệt việc ký kết hợp đồng lao động chính thức.

Tổ chức, xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực kế thừa, đảm bảo đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.

Xây dựng chính sách giữ người tài.

Xây dựng thương hiệu tuyển dụng của công ty.

Các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng,đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, quản trị nhân lực, Luật, kinh tế lao động...

Có từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm tuyển dụng hoặc các ngành có liên quan.

Kỹ năng phân tích, định hướng, giải quyết vấn đề.

Chín chắn, điềm đạm, cẩn thận, quyết đoán và có trách nhiệm.

Thành thạo tin học văn phòng, thư điện tử, internet, mạng xã hội.

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập từ 15 - 25M (thỏa thuận theo năng lực).

Thưởng KPI, các khoản thưởng năm, tháng lương 13 theo tình hình kinh doanh và kết quả công việc.

Chế độ bảo hiểm: BHXH, YT, TN... đóng sau 2 tháng thử việc; 12 ngày phép năm,... chế độ đầy đủ cho người lao động.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc, được phát huy tối đa khả năng của bản thân.

Cơ chế tăng lương định kỳ 1 lần/1 năm dựa trên năng lực, hiệu quả công việc.

Hỗ trợ bữa trưa tại văn phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển

