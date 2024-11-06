Tuyển Trưởng Nhóm Tuyển Dụng thu nhập Tới 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Trưởng Nhóm Tuyển Dụng thu nhập Tới 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Logistics – Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Công ty Logistics – Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Logistics – Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

Mức lương
Đến 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 5 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Lập kế hoạch tuyển dụng và triển khai hoạt động tuyển dụng theo định biên, theo dõi, đánh giá & báo cáo kết quả tuyển dụng định kỳ.
Lập kế hoạch và Triển khai các chiến dịch truyền thông thu hút nguồn ứng viên phục vụ công tác tạo nguồn và phát triển nguồn nhân lực.
Nghiên cứu thị trường lao động và xu hướng tuyển dụng.
Thực hiện các nghiệp vụ tuyển dụng: sàng lọc, lưu trữ hồ sơ ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn, tham gia phỏng vấn, kiểm tra, đánh giá năng lực ứng viên.
Chăm sóc trải nghiệm ứng viên và tạo dựng mối quan hệ với ứng viên hiện tại và mở rộng nguồn ứng viên tài năng cho Công ty, đặc biệt về ngành Logistics..
Chăm sóc, phát triển kênh tuyển dụng trên các nền tảng mạng xã hội.
Quản trị hệ thống dữ liệu ứng viên.
Tham mưu, báo cáo kết quả tuyển dụng và lập kế hoạch tuyển dụng định kỳ và đề xuất các giải pháp, phương án tuyển dụng, phát triển thương hiệu tuyển dụng với cấp trên.
Các công việc khác được phân công.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Nhân sự.
Có từ 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành logistics.
Mạnh về phát triển thương hiệu tuyển dụng;
Có kinh nghiệm quản lý nhóm tuyển dụng 2 - 5 nhân sự.
Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt.
Có khả năng xây dựng quy trình, quy định.
Quyết liệt, hướng về mục tiêu, có tư duy đo lường và cải tiến liên tục.
Chủ động, tích cực, chăm chỉ, trung thực, linh hoạt, tỉ mỉ, chịu được áp lực.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Kỹ năng báo cáo quản trị công tác tuyển dụng

Tại Công ty Logistics – Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận tùy theo năng lực, kinh nghiệm.
Có chế độ hỗ trợ 650k tiền ăn trưa, nghỉ mát hàng năm; kèm theo là các khoản thưởng vào các dịp lễ lớn và thưởng dự án.
Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ.
Hỗ trợ chi phí gửi trẻ cho lao động nữ 1.000.000đ/năm (áp dụng cho trẻ từ 4 tháng đến 6 tuổi)
Được tham gia các khóa học bổ ích từ Tổng Công ty.
Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
Chương trình teambuilding, văn hóa, du lịch nghỉ mát hấp dẫn và đa dạng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Logistics – Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Logistics – Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

Công ty Logistics – Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 05, đường Phạm Hùng - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

