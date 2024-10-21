Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Mức lương 15 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Siky City, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

1. Quản lý chung các công việc đảm bảo các công tác về quản lý tuyển sinh

Lên kế hoạch, xây dựng mối quan hệ gắn kết, khai thác tìm hiểu nhu cầu và thuyết phục, đàm phán với khách hàng tiềm năng để chốt. Lên kế hoạch tư vấn, phương án tiếp cận khách hàng một cách hiệu quả, đề xuất các chính sách hợp tác tuyển sinh, chính sách ưu đãi/học bổng... phù hợp. Đưa ra các đề xuất nhằm thúc đẩy các hình thức tuyển sinh

2. Tham gia điều phối & triển khai các công việc như sự kiện, hoạt động dịch vụ khách hàng theo trình tự

Lên kế hoạch, điều phối theo từng hoạt động tự triển khai để thúc đẩy công tác dịch vụ sinh viên. Chủ động đưa ra các kế hoạch, định hướng & kết hợp cùng các nhóm nhân sự trực thuộc bộ phận cùng các hoạt động và sự kiện liên kết đối tác.

3. Thúc đẩy công tác phát triển các dịch vụ khách hàng chung

Chủ động nghiên cứu và phát triển các hoạt động về dịch vụ thuộc phạm vị bp đào tạo. Liên tục phát triển các hoạt động khác nhằm gây dựng hình ảnh và tạo dựng tập khách hàng tiềm năng được phát triển từ khách hàng cũ

4. Tham gia điều phối tổ chức các hoạt động chung, các sự kiện

Tham gia lên nội dung, setup và tổ chức các hoạt động do bộ phận phụ trách. Thực hiện công việc theo chức năng

5. Công việc khác (10%)

Thực hiện báo cáo định kỳ. Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu.

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, sức khỏe tốt

- Giao tiếp tự tin, bản lĩnh, thành thạo mạng xã hội Facebook, Zalo,...

- Có 1 - 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, xuất khẩu lao động,....

- Ưu tiên có sẵn đội, nhóm

- Ưu tiên các bạn từng là thực tập sinh, du học đã về nước, sinh viên ham học hỏi và quan tâm tới mảng du học kép....

- Thời gian làm việc: Sáng từ 8h -12h , chiều 13h30 - 17h30, làm từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập: trên 30 triệu/tháng (Lương cứng + lương kinh doanh + thưởng nóng cao + back nguồn nhanh)

- Được làm việc trong 1 Tập đoàn có quy mô lớn và lịch sử hình thành phát triển hơn 20 năm.

- Cơ hội thăng tiến rõ ràng.

- Được tham gia các kháo học nhầm nâng cao nghiệp vụ.

- Cơ hội du lịch trong và ngoài nước cùng Tập đoàn.

- Được xét thưởng, vinh danh hàng năm.

- Được tham gia các hoạt động mang đậm chất văn hóa Doanh nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ

