Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu

Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu

CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/11/2024
CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU

Giáo dục/Đào tạo

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo dục/Đào tạo Tại CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU

Mức lương
30 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 139 Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương 30 - 45 Triệu

Phụ trách tổ chức vận hành hệ thống đào tạo giáo dục CBNV cho toàn hệ thống Công ty. Chịu trách nhiệm quản lí cơ sở vật chất đảm bảo đáp ứng phục vụ tốt cho công tác đào tạo. Điều phối các hoạt động giảng dạy và chương trình đào tạo trong hệ thống Công ty Đề xuất thay đổi và giải pháp mới phù hợp với yêu cầu chung về kinh doanh Kết hợp với các Trưởng bộ phận phòng ban nắm bắt tình hình kinh doanh, nhu cầu đào tạo tại các bộ phận để lên kế hoạch xây dựng các chương trình đào tạo hội nhập, nội bộ, chương trình đào tạo bên ngoài cho phù hợp thực tế, đáp ứng với điều kiện của Công ty. Xây dựng quy trình quản lý chất lượng giảng dạy và điều phối kiểm soát quá trình thực hiện, kết hợp xây dựng tài liệu kiểm tra, tiêu chuẩn báo cáo, đánh giá trình độ của các học viên các bộ phận theo từng thời kỳ và giai đoạn. Tổ chức các cuộc họp chuyên môn, họp đánh giá, họp kế hoạch liên quan đến phòng đào tạo, tổ chức đánh giá năng lực của học viên, nội dung đào tạo để có biện pháp cải tiến, thay đổi chương trình đào tạo cho phù hợp. Xây dựng tài liệu kiểm tra, tiêu chuẩn báo cáo, đánh giá trình độ của học viên theo từng thời kỳ và giai đoạn, đảm bảo các hoạt động đánh gía chất lượng Đào tạo diễn ra theo đúng quy trình và hiệu quả nhất (kết hợp với Trưởng các bộ phận phòng ban) Tham mưu về công tác đào tạo cho các Trưởng bộ phận, phòng ban và Ban lãnh đạo Công ty. Theo dõi kế hoạch hành động các bộ phận thuộc Phòng Đào tạo theo tuần/tháng/quí/năm Báo cáo đột xuất, định kỳ trực tiếp cho Ban Tổng Giám đốc theo đúng quy định. Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc. Giải quyết công việc phát sinh theo thẩm quyền
Phụ trách tổ chức vận hành hệ thống đào tạo giáo dục CBNV cho toàn hệ thống Công ty.
Chịu trách nhiệm quản lí cơ sở vật chất đảm bảo đáp ứng phục vụ tốt cho công tác đào tạo.
Điều phối các hoạt động giảng dạy và chương trình đào tạo trong hệ thống Công ty
Đề xuất thay đổi và giải pháp mới phù hợp với yêu cầu chung về kinh doanh
Kết hợp với các Trưởng bộ phận phòng ban nắm bắt tình hình kinh doanh, nhu cầu đào tạo tại các bộ phận để lên kế hoạch xây dựng các chương trình đào tạo hội nhập, nội bộ, chương trình đào tạo bên ngoài cho phù hợp thực tế, đáp ứng với điều kiện của Công ty.
Xây dựng quy trình quản lý chất lượng giảng dạy và điều phối kiểm soát quá trình thực hiện, kết hợp xây dựng tài liệu kiểm tra, tiêu chuẩn báo cáo, đánh giá trình độ của các học viên các bộ phận theo từng thời kỳ và giai đoạn.
Tổ chức các cuộc họp chuyên môn, họp đánh giá, họp kế hoạch liên quan đến phòng đào tạo, tổ chức đánh giá năng lực của học viên, nội dung đào tạo để có biện pháp cải tiến, thay đổi chương trình đào tạo cho phù hợp.
Xây dựng tài liệu kiểm tra, tiêu chuẩn báo cáo, đánh giá trình độ của học viên theo từng thời kỳ và giai đoạn, đảm bảo các hoạt động đánh gía chất lượng Đào tạo diễn ra theo đúng quy trình và hiệu quả nhất (kết hợp với Trưởng các bộ phận phòng ban)
Tham mưu về công tác đào tạo cho các Trưởng bộ phận, phòng ban và Ban lãnh đạo Công ty.
Theo dõi kế hoạch hành động các bộ phận thuộc Phòng Đào tạo theo tuần/tháng/quí/năm
Báo cáo đột xuất, định kỳ trực tiếp cho Ban Tổng Giám đốc theo đúng quy định.
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc. Giải quyết công việc phát sinh theo thẩm quyền

Với Mức Lương 30 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ, độ tuổi từ 30 – 45 tuổi; Nữ cao 1m58 -1m65, Nam cao 1m65 -1m72; Hình thức: Ngoại hình ưa nhìn, không nói ngọng, nói lắp, nói giọng địa phương; phong thái chững chạc, lịch sự Kiến thức: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan, ưu tiên ứng viên có nghiệp vụ sư phạm. Có kiến thức đào tạo về xây dựng hệ thống, BSC, KPIs, ISO,.. Kinh nghiệm: Có ít nhất 03 đến 05 năm kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Đào tạo tại các doanh nghiệp trong nước/nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại, Bán lẻ, dịch vụ với quy mô từ 300 nhân sự trở lên. Kỹ năng: Kỹ năng nghiệp vụ tốt, Kỹ năng lập Kế hoạch và triển khai kế hoạch, Kỹ năng soạn bài giảng và thuyết trình tốt, Kỹ năng truyền động lực, truyền cảm hứng; Sử dụng thành thạo Tin học Văn phòng; Ưu tiên Ứng viên sử dụng tốt Tiếng Anh; Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng, thuyết phục, phân tích và tổng hợp báo cáo; Kỹ năng soạn thảo văn bản tốt (xây dưng quy trình, quy định,...); Kỹ năng chịu được áp lực công việc cao... Thái độ: Trung thực, nhiệt tình, nhanh nhẹn, linh hoạt, nhạy bén, tận tâm, có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, luôn tiên phong, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.
Giới tính: Nữ, độ tuổi từ 30 – 45 tuổi; Nữ cao 1m58 -1m65, Nam cao 1m65 -1m72;
Hình thức: Ngoại hình ưa nhìn, không nói ngọng, nói lắp, nói giọng địa phương; phong thái chững chạc, lịch sự
Kiến thức: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan, ưu tiên ứng viên có nghiệp vụ sư phạm. Có kiến thức đào tạo về xây dựng hệ thống, BSC, KPIs, ISO,..
Kinh nghiệm: Có ít nhất 03 đến 05 năm kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Đào tạo tại các doanh nghiệp trong nước/nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại, Bán lẻ, dịch vụ với quy mô từ 300 nhân sự trở lên.
Kỹ năng: Kỹ năng nghiệp vụ tốt, Kỹ năng lập Kế hoạch và triển khai kế hoạch, Kỹ năng soạn bài giảng và thuyết trình tốt, Kỹ năng truyền động lực, truyền cảm hứng; Sử dụng thành thạo Tin học Văn phòng; Ưu tiên Ứng viên sử dụng tốt Tiếng Anh; Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng, thuyết phục, phân tích và tổng hợp báo cáo; Kỹ năng soạn thảo văn bản tốt (xây dưng quy trình, quy định,...); Kỹ năng chịu được áp lực công việc cao...
Thái độ: Trung thực, nhiệt tình, nhanh nhẹn, linh hoạt, nhạy bén, tận tâm, có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, luôn tiên phong, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 30 triệu - 45 triệu/tháng (thỏa thuận phù hợp theo năng lực) Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện, ổn định và có nhiều cơ hội thăng tiến. Được hưởng nhiều chế độ đãi ngộ thỏa đáng: tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước, cùng nhiều chế độ đặc biệt khác của Công ty: hưởng các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, du lịch (trong nước và nước ngoài), chế độ thăm khám sức khỏe (hàng tháng và hàng năm), tặng quà các ngày Lễ, Tết (08/3, 20/10, 30/4 và 1/5, 2/9, Tết âm lịch, Tết dương lịch...). Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ do Công ty tài trợ (trong nước và nước ngoài)....
Lương: 30 triệu - 45 triệu/tháng (thỏa thuận phù hợp theo năng lực)
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện, ổn định và có nhiều cơ hội thăng tiến.
Được hưởng nhiều chế độ đãi ngộ thỏa đáng: tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước, cùng nhiều chế độ đặc biệt khác của Công ty: hưởng các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, du lịch (trong nước và nước ngoài), chế độ thăm khám sức khỏe (hàng tháng và hàng năm), tặng quà các ngày Lễ, Tết (08/3, 20/10, 30/4 và 1/5, 2/9, Tết âm lịch, Tết dương lịch...). Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ do Công ty tài trợ (trong nước và nước ngoài)....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU

CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 29 Trần Nhân Tông, Phường Nguyễn Du

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-dao-tao-thu-nhap-30-45-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job211734
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Hạn nộp: 01/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP MINH KHÔI
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP MINH KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 45 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP MINH KHÔI
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TOWER HILL COMMUNICATIONS
Tuyển Art Director CÔNG TY CỔ PHẦN TOWER HILL COMMUNICATIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 45 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TOWER HILL COMMUNICATIONS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Data Analyst Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Khoa Trí làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Khoa Trí
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG MỚI ET VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG MỚI ET VIỆT NAM
15 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vars Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vars Việt Nam
7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần đầu tư và Xuất nhập khẩu Mỹ Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu Công ty Cổ phần đầu tư và Xuất nhập khẩu Mỹ Sơn
12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 35 Triệu JobsGO Recruit
35 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh De La Sól By SunLife Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 35 Triệu De La Sól By SunLife Vietnam
35 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu JobsGO Recruit
Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Mediastep Software Inc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu Mediastep Software Inc
10 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Neoasia Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Neoasia Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Vina Taiyo Spring làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Vina Taiyo Spring
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT LUẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 16 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT LUẬT
Trên 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA TECH VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 480 USD CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA TECH VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
400 - 480 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer Euroland ASIA Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Euroland ASIA Co., Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đô Thị Amata Hạ Long làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đô Thị Amata Hạ Long
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Gió media làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Gió media
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Nichiden Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Nichiden Việt Nam
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Vatech Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Vatech Việt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên môi trường Cục Biển Và Hải Đảo Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Cục Biển Và Hải Đảo Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần MAT Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 520 - 520 USD Công Ty Cổ Phần MAT Group
520 - 520 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý LS Electric Viet Nam LTD. làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 1,000 USD LS Electric Viet Nam LTD.
500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công Ty TNHH MTV Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản Ngân Hàng TMCP Nam Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH MTV Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản Ngân Hàng TMCP Nam Á
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty CP Tập Đoàn Bách Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 900 USD Công Ty CP Tập Đoàn Bách Việt
700 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Navigos Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 125 - 130 USD Navigos Group
125 - 130 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương TOTO Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 450 - 650 USD TOTO Vietnam Co., Ltd
450 - 650 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 900 USD Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
700 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm