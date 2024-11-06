Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Quốc tế Sức Khỏe Việt làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 33 - 35 - 37 - 39 Nguyễn Phước Lan, phường Hòa Xuân, Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chăm sóc khách hàng và dịch vụ trong lĩnh vực y tế, sức khỏe.

- Lập kế hoạch, triển khai vận hành và quản trị kết quả của hoạt động phòng dịch vụ khách hàng và từng nhân viên khối dịch vụ khách hàng.

- Làm việc và hợp tác với các đối tác bác sĩ trong nước và quốc tế.

- Phối hợp và làm việc với Hội đồng chuyên môn tại VBN Group nhằm cải thiện và phát triển dịch vụ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, ngoại thương, dịch vụ du lịch hoặc tương đương.

- Kinh nghiệm 1-3 năm trong dịch vụ khách hàng, ưu tiên trong lĩnh vực y tế.

- Đã từng làm qua công tác quản lý hoặc đảm nhiệm vị trí quản lý và mảng đối tác, dịch vụ khách hàng hoặc trợ lý.

- Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và giải quyết vấn đề xuất sắc, luôn hướng đến trải nghiệm khách hàng tốt nhất.

Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Sức Khỏe Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận từ 12 triệu trở lên, kèm theo chế độ thưởng hấp dẫn.

12 triệu trở lên

- Cơ hội phát triển sự nghiệp: Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động, với lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Chế độ phúc lợi toàn diện: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các phúc lợi khác theo chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Sức Khỏe Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin