Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN GENMEC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 489 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Xây dựng kế hoạch marketing trên các nền tảng Digital (Facebook, Google Ads, Tiktok, Sàn thương mại điện tử...) Phân bổ chi phí, giám sát việc cài đặt quảng cáo, hiệu quả về Digital Performance của các chiến dịch quảng cáo. Nghiên cứu thị trường (khách hàng, ngành hàng, đối thủ cạnh tranh,...), xây dựng thông điệp, lợi thế cạnh tranh để điều chỉnh và phản ứng nhanh chóng với các giai đoạn của thị trường. Liên tục đo lường, phân tích, báo cáo và tối ưu hóa các hoạt động digital. Xây dựng hành trình khách hàng và tối ưu hóa trên từng điểm chạm. Phối hợp cùng bộ phận Content, kinh doanh để tối ưu kịch bản chăm sóc khách hàng, tối ưu tỷ lệ chuyển đổi. Quản lý và đào tạo nhân sự thuộc phạm vi.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cử nhân chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm Marketing và ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý digital marketing Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong ngành bán lẻ, TPCN, hệ thống online Tư duy sáng tạo với đam mê sáng tạo và theo dõi các xu hướng trong ngành Linh hoạt có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong các công việc, đốc thúc đội nhóm tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENMEC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 20.000.000đ và thưởng hiệu quả không giới hạn, mức thu nhập có thể lên tới 50,000,000đ; Đóng BHXH, BHYT, nghỉ phép hưởng lương theo quy định của Luật; Chế độ phúc lợi: quà tặng các ngày Lễ Tết, sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, thai sản... Chế độ du lịch, teambuilding hàng năm; Được thử sức trong một môi trường làm việc trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENMEC VIỆT NAM

