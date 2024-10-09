Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN GENMEC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GENMEC VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GENMEC VIỆT NAM

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENMEC VIỆT NAM

Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 489 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Xây dựng kế hoạch marketing trên các nền tảng Digital (Facebook, Google Ads, Tiktok, Sàn thương mại điện tử...) Phân bổ chi phí, giám sát việc cài đặt quảng cáo, hiệu quả về Digital Performance của các chiến dịch quảng cáo. Nghiên cứu thị trường (khách hàng, ngành hàng, đối thủ cạnh tranh,...), xây dựng thông điệp, lợi thế cạnh tranh để điều chỉnh và phản ứng nhanh chóng với các giai đoạn của thị trường. Liên tục đo lường, phân tích, báo cáo và tối ưu hóa các hoạt động digital. Xây dựng hành trình khách hàng và tối ưu hóa trên từng điểm chạm. Phối hợp cùng bộ phận Content, kinh doanh để tối ưu kịch bản chăm sóc khách hàng, tối ưu tỷ lệ chuyển đổi. Quản lý và đào tạo nhân sự thuộc phạm vi.
Xây dựng kế hoạch marketing trên các nền tảng Digital (Facebook, Google Ads, Tiktok, Sàn thương mại điện tử...)
Phân bổ chi phí, giám sát việc cài đặt quảng cáo, hiệu quả về Digital Performance của các chiến dịch quảng cáo.
Nghiên cứu thị trường (khách hàng, ngành hàng, đối thủ cạnh tranh,...), xây dựng thông điệp, lợi thế cạnh tranh để điều chỉnh và phản ứng nhanh chóng với các giai đoạn của thị trường.
Liên tục đo lường, phân tích, báo cáo và tối ưu hóa các hoạt động digital.
Xây dựng hành trình khách hàng và tối ưu hóa trên từng điểm chạm.
Phối hợp cùng bộ phận Content, kinh doanh để tối ưu kịch bản chăm sóc khách hàng, tối ưu tỷ lệ chuyển đổi.
Quản lý và đào tạo nhân sự thuộc phạm vi.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cử nhân chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm Marketing và ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý digital marketing Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong ngành bán lẻ, TPCN, hệ thống online Tư duy sáng tạo với đam mê sáng tạo và theo dõi các xu hướng trong ngành Linh hoạt có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong các công việc, đốc thúc đội nhóm tốt
Bằng cử nhân chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan
Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm Marketing và ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý digital marketing
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong ngành bán lẻ, TPCN, hệ thống online
Tư duy sáng tạo với đam mê sáng tạo và theo dõi các xu hướng trong ngành
Linh hoạt có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong các công việc, đốc thúc đội nhóm tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENMEC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 20.000.000đ và thưởng hiệu quả không giới hạn, mức thu nhập có thể lên tới 50,000,000đ; Đóng BHXH, BHYT, nghỉ phép hưởng lương theo quy định của Luật; Chế độ phúc lợi: quà tặng các ngày Lễ Tết, sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, thai sản... Chế độ du lịch, teambuilding hàng năm; Được thử sức trong một môi trường làm việc trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập.
Lương cơ bản: 20.000.000đ và thưởng hiệu quả không giới hạn, mức thu nhập có thể lên tới 50,000,000đ;
Đóng BHXH, BHYT, nghỉ phép hưởng lương theo quy định của Luật;
Chế độ phúc lợi: quà tặng các ngày Lễ Tết, sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, thai sản...
Chế độ du lịch, teambuilding hàng năm;
Được thử sức trong một môi trường làm việc trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENMEC VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GENMEC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN GENMEC VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 489 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

