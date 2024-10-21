Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT1 làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT1
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT1

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 120 Nguyễn Thái Học, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Xây dựng quy trình triển khai thực hiện các chương trình khuyến mại, sự kiện, quảng cáo giữa các bộ phận Mua hàng, Marketing, Bán hàng, Kế toán ...để các hoạt động marketing của Sport1 & Care1, thời trang được tổ chức tốt, hiệu quả và giảm thiểu phát sinh trên toàn hệ thống. Xây dựng các quy trình liên quan đến hoạt động nội bộ của bộ phận marketing để tổ chức hoạt động tốt và hiệu quả. Tuyển dụng và đào tạo nhân viên marketing Sport1 & Care1, thời trang. Xây dựng bản mô tả công việc từng vị trí nhân viên trong bộ phận marketing Sport1. Xây dựng kế hoạch marketing khung theo năm, quý, dự trù ngân sách (kế hoạch khung, đựa vào tình hình thị trường chuẩn bị trước các hàng hóa, quà tặng, hình thức khuyến mại... phối hợp với các hãng, chủ động hơn trong chuẩn bị). Xây dựng kế hoạch triển khai các kênh marketing trực tiếp (tại cửa hàng và khu vực ảnh hưởng xung quanh): tờ rơi, Sự kiện tại shop, các trung tâp thể thao lân cận... Theo dõi, giám sát, hỗ trợ, giải quyết phát sinh, đánh giá, báo cáo các chương trình marketing trong và sau khi diễn ra. Xây dựng các chương trình riêng cho các chi nhánh căn cứ vào tình hình và thị trường địa phương. Xây dựng kế hoạch triển khai các kênh Marketing Digital, mạng xã hội......Các kênh truyền thông tại địa phương (banner, Radio truyền thanh). Nhóm khách hàng thẻ, khách hàng đã mua tại sport1 & Care1, thời trang (CKSH, SMS, email marketing).Các hình thức truyền thông thương hiệu phối hợp với các sự kiện thể thao, văn hóa, diễn dàn.... Nghiên cứu thị trường- đối thủ cạnh tranh, đánh giá, báo cáo cập nhật và theo dõi hệ thống.Tổng kết, báo cáo, đánh giá kết quả triển khai marketing năm/quý trước. Phối hợp với các hãng triển khai các chương trình khuyến mại đạt hiệu quả và ưu thế cho Sport1& Care1, thời trang trên thị trường. Chuẩn bị các kế hoạch mở rộng, khai trương cửa hàng Sport1 & Care1, thời trang tại các thị trường tiềm năng trong toàn quốc (Hà Nội-Sài Gòn). Xây dựng các hình thức liên kết dịch vụ (tiếp thị và bán hàng) dựa trên hình thức 2 bên cùng có lợi với đối tác ví dụ: Hệ thống siêu thị, Hãng nội thất lớn, Ngân hàng, Dự án Bất động sản, các nhãn hiệu lớn..... Xây dựng hình thức và kế hoạch CSKH thẻ, khách hàng thân thiết.... Phát triển, cập nhật hệ thống nhận diện thương hiệu Sport1 & Care1, thời trang. Điều hành, triển khai các chương trình khuyến mại, tiếp thị, sự kiện...hàng tháng của Sport1& Care1, thời trang. Phối hợp triển khai các chương trình marketing của hang Nike-Adidas, Camry... tạo lợi thế riêng cho Sport1& Care1, thời trang. Triển khai-phối hợp các hoạt động Trade marketing và Digistal Marketing để truyền thông quảng bá thương hiệu & PR hiệu quả, phù hợp với tình hình và ngân sách. Phối hợp sử dụng trên cùng 1 kênh, 1 sự kiện...cùng lúc truyền tải Thương hiệu, sản phẩm-dịch vụ và khuyến mại của Sport1& Care1, thời trang khác,... Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên đề ra.
Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT1 Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT1

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 120 Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, TP Hà Nội

