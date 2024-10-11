Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1368 Võ Văn Kiệt, P. 13, Q. 5, TP. HCM, Quận 5

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và chiến lược Digital Marketing:

- Xây dựng chiến lược Digital Marketing toàn diện nhằm thu thập và phát triển data khách hàng tiềm năng.

- Lên kế hoạch quảng cáo, ngân sách và triển khai các chiến dịch Digital trên các kênh như Google Ads, Facebook Ads, Zalo Ads, YouTube, TikTok, Email Marketing,...

- Phân tích xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực bất động sản, điều chỉnh chiến lược phù hợp để tối ưu hóa hiệu quả.

Quản lý và triển khai các chiến dịch Digital:

- Giám sát và quản lý hiệu quả các chiến dịch tìm kiếm khách hàng, quảng cáo sản phẩm và dịch vụ bất động sản.

- Chạy các chiến dịch remarketing, retargeting nhằm tối ưu hóa chi phí và gia tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng.

- Sử dụng các công cụ như Google Analytics, CRM để theo dõi, đánh giá và báo cáo kết quả các chiến dịch.

Quản lý và phát triển đội ngũ Digital Marketing:

- Quản lý và phát triển đội ngũ nhân sự Digital Marketing, bao gồm Content, Designer, Ads Leader, SEO,...

- Đảm bảo phân công công việc hợp lý, đào tạo và phát triển kỹ năng cho nhân viên.

Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới:

- Cập nhật các xu hướng, công nghệ mới nhất về Digital Marketing để áp dụng vào chiến lược thu hút khách hàng tiềm năng.

- Đề xuất các giải pháp, công cụ tối ưu hóa chiến dịch Digital, như AI Marketing, tự động hóa tiếp thị (Marketing Automation).

Quản lý dữ liệu khách hàng:

- Xây dựng và duy trì hệ thống thu thập, phân loại và phân tích dữ liệu khách hàng tiềm năng.

- Xây dựng phễu bán hàng (sales funnel) từ chiến dịch Digital để chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năng lực/ Kỹ năng chuyên môn:

- Kỹ năng phân tích và tổng hợp

- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc

- Kỹ năng ra quyết định và giải quyết các vấn đề

- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm

- Kỹ năng sử dụng, Word, Excell, Powerpoint.

Kinh nghiệm:

- Tối thiểu 04 năm làm việc trong lĩnh vực BĐS trong đó ít nhất 03 năm ở vị trí tương đương

- Nắm bắt Đúng, đầy đủ thông tin tổng quan thị trường, sản phẩm, đối thủ, khách hàng, chương trình bán hàng và marketing đang triển khai.

- Chủ động, quyết đoán, sáng tạo trong công việc.

- Có khả năng hoạch định chiến lược, kế hoạch Marketing đáp ứng chiến lược kinh doanh của Công ty.

- Chịu được áp lực công việc và làm việc với cường độ cao.

Phẩm chất, tính cách:

- Nhanh nhẹn, siêng năng, chịu khó, chịu được áp lực công việc, có tinh thần trách nhiệm cao,...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực

Đóng BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước (BHYT, BHXH, BHTN)

Được tham gia các khóa đào tạo thường xuyên tại Công ty

Du lịch cùng công ty 1 lần/năm

Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm

Quà tặng sinh nhật cho nhân viên (thử việc, chính thức), Quà Tết, Quà Trung thu

Tham gia các CLB thể thao nội bộ (Cầu lông, Bóng đá, Bơi lội)

Tham gia các sự kiện nội bộ (Tổng kết hàng Quý, Tổng kết năm, Ngày Quốc tế phụ nữ,...)

Cơ hội học hỏi và biết thêm các thông tin về thị trường cũng như các kiến thức liên quan đến ngành và lĩnh vực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A

