Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 4 Minh Khai, quận Hai Bà Trung, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Dịch vụ khách hàng/Vận hành Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản lý tất cả hoạt động tại PGD : hồ sơ, khách hàng, tài sản, nhân viên,... Phân chia công việc cho nhân viên. Đào tạo nhân viên mới, đào tạo định kỳ, thường xuyên cho nhân viên. Báo cáo tình hình hoạt động, đưa ra chiến lược hoạt động hiệu quả. Đánh giá nhân viên. Tiếp đón và chăm sóc khách hàng tại phòng giao dịch và qua điện thoại. Tư vấn, hỗ trợ làm thủ tục hợp đồng, giải ngân cho khách hàng. Tìm kiếm khách hàng mới. Thực hiện các chương trình Marketing online và offline theo quy định. Thời gian làm việc: Xoay 2 ca: 08:30 – 17:00 hoặc 13:00 – 20:30 từ thứ 2 - thứ 7, nghỉ chủ nhật

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên ưu tiên chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản lý kinh doanh. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực trên 1 năm Có kinh nghiệm quản lý phòng giao dịch từ 1 năm trở lên Am hiểu về sản phẩm, dịch vụ ngân hàng và nghiệp vụ tiền tệ Có kỹ năng quản lý, lãnh đạo, giao tiếp tốt Thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 13-20tr (LC: 12-13tr +DS + thưởng) Tăng cấp bậc, tăng lương 6 tháng/lần 2 tháng thử việc nhận 100% lương và thưởng Được khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm công ty chi tra 100% Được 4 voucher đồ uống miễn phí mỗi tháng tại quán coffee Chế độ teatime - trà chiều ( giải lao buổi chiều 30 phút ăn bánh kẹo nước ngọt gà rán, pizza, trà sữa...) Được tham gia đầy đủ các hoạt động: teambuilding, gala dinner, party,... cùng công ty Đóng đầy đủ chế độ Bảo hiểm theo quy định của nhà nước Được đào tạo, hưỡng dẫn và chỉ dẫn bài bản để thực hiện tốt công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.