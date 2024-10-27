Tuyển Trưởng Phòng Giao Dịch thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 176 Cao Lỗ, Đông Anh, Hà Nội, Đông Anh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý tất cả hoạt động tại PGD : hồ sơ, khách hàng, tài sản, nhân viên,... Phân chia công việc cho nhân viên. Đào tạo nhân viên mới, đào tạo định kỳ, thường xuyên cho nhân viên. Báo cáo tình hình hoạt động, đưa ra chiến lược hoạt động hiệu quả. Đánh giá nhân viên. Tiếp đón và chăm sóc khách hàng tại phòng giao dịch và qua điện thoại. Tư vấn, hỗ trợ làm thủ tục hợp đồng, giải ngân cho khách hàng. Tìm kiếm khách hàng mới. Thực hiện các chương trình Marketing online và offline theo quy định. Thời gian làm việc: Xoay 2 ca: 08:30 – 17:00 hoặc 13:00 – 20:30 từ thứ 2 - thứ 7, nghỉ chủ nhật

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ưu tiên chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản lý kinh doanh. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực trên 2 năm Có kinh nghiệm quản lý phòng giao dịch từ 1 năm trở lên Am hiểu về sản phẩm, dịch vụ ngân hàng và nghiệp vụ tiền tệ Có kỹ năng quản lý, lãnh đạo, giao tiếp tốt Thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15-20tr (LC: 12-13tr +DS + thưởng) Các chế độ thưởng theo năng suất và hiệu quả công tác Chế độ Happy hour - quỹ liên hoa của công ty dành cho cán bộ công nhân viên. Hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định pháp luật. Được sử dụng đồ uống free tại quán cafe của công ty Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm Tham gia teatime hàng tháng ( trà chiều, trà sữa, bánh kẹo, trái cây, gà rán ...) Được tham dự các hoạt động tập thể, du lịch nghỉ dưỡng được tổ chức định kỳ: teambuilding, gala dinner, year and party...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO

