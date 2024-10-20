Tuyển Dịch vụ du lịch Công ty TNHH Quốc tế Daiichi Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK13, C37 Bộ Công an, Trung Văn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Dịch vụ du lịch Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lập kế hoạch, tổ chức, điều hành và quản lý các hoạt động hành chính, nhân sự của công ty. Xây dựng và triển khai các quy chế, quy định, chính sách về nhân sự, hành chính, lao động, tiền lương, bảo hiểm, phúc lợi cho công ty. Quản lý, theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ phận hành chính nhân sự. Tham gia xây dựng và triển khai các kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của công ty. Quản lý hồ sơ, chứng chỉ, hợp đồng lao động, sổ tay chấm công, bảng lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho nhân viên. Thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến việc tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, thăng chức, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ việc của nhân viên. Quản lý tài sản, trang thiết bị, văn phòng phẩm, tài liệu, hồ sơ của công ty. Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin hành chính, nhân sự của công ty. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Lập kế hoạch, tổ chức, điều hành và quản lý các hoạt động hành chính, nhân sự của công ty.

Xây dựng và triển khai các quy chế, quy định, chính sách về nhân sự, hành chính, lao động, tiền lương, bảo hiểm, phúc lợi cho công ty.

Quản lý, theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ phận hành chính nhân sự.

Tham gia xây dựng và triển khai các kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của công ty.

Quản lý hồ sơ, chứng chỉ, hợp đồng lao động, sổ tay chấm công, bảng lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho nhân viên.

Thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến việc tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, thăng chức, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ việc của nhân viên.

Quản lý tài sản, trang thiết bị, văn phòng phẩm, tài liệu, hồ sơ của công ty.

Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin hành chính, nhân sự của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Luật, Kinh tế hoặc các ngành nghề liên quan. Có kiến thức về luật lao động, luật bảo hiểm xã hội, luật thuế, luật doanh nghiệp. Nắm vững các kỹ năng quản lý nhân sự, quản lý hành chính, quản lý tài sản. Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, điều hành, quản lý, giám sát, đánh giá hiệu quả công việc. Có khả năng giao tiếp, truyền đạt, thuyết phục, giải quyết vấn đề, xử lý tình huống. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm quản lý nhân sự, quản lý hành chính. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, nhạy bén, năng động, sáng tạo.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Luật, Kinh tế hoặc các ngành nghề liên quan.

Có kiến thức về luật lao động, luật bảo hiểm xã hội, luật thuế, luật doanh nghiệp.

Nắm vững các kỹ năng quản lý nhân sự, quản lý hành chính, quản lý tài sản.

Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, điều hành, quản lý, giám sát, đánh giá hiệu quả công việc.

Có khả năng giao tiếp, truyền đạt, thuyết phục, giải quyết vấn đề, xử lý tình huống.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm quản lý nhân sự, quản lý hành chính.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, nhạy bén, năng động, sáng tạo.

Tại Công ty TNHH Quốc tế Daiichi Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc. Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty. Được tham gia các hoạt động tập thể, du lịch, nghỉ mát, teambuilding. Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc.

Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

Được tham gia các hoạt động tập thể, du lịch, nghỉ mát, teambuilding.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quốc tế Daiichi Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin