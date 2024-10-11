Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công Ty TNHH Nông Nghiệp Phú Lâm Tây làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: C4, Villa An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Xây dựng và triển khai các chính sách, quy trình về nhân sự và hành chính cho công ty Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên, bao gồm tuyển dụng, đào tạo, đánh giá hiệu suất và phát triển nghề nghiệp Lập kế hoạch và quản lý ngân sách cho phòng Hành chính - Nhân sự Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về lao động và an toàn lao động Quản lý các hoạt động hành chính văn phòng, bao gồm quản lý cơ sở vật chất, an ninh, và các dịch vụ hỗ trợ Phối hợp với các phòng ban khác để hỗ trợ các hoạt động của công ty. Xây dựng và duy trì văn hóa công ty tích cực, thúc đẩy sự gắn kết và hiệu suất làm việc của nhân viên

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự. Yêu cầu có trên 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) Có kiến thức và kỹ năng về tuyển dụng, quản trị nhân sự và quản trị nguồn nhân lực Kỹ năng quản lý và lãnh đạo tốt Khả năng giao tiếp và đàm phán hiệu quả Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề tốt Hiểu biết về luật lao động và các quy định liên quan đến nhân sự

Tại Công Ty TNHH Nông Nghiệp Phú Lâm Tây Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh tương xứng với năng lực và trách nhiệm Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN) Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định Cơ hội học hỏi và phát triển trong môi trường chuyên nghiệp Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý và chuyên môn Môi trường làm việc năng động, thân thiện và có cơ hội thăng tiến Được tham gia các hoạt động team building, du lịch công ty hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nông Nghiệp Phú Lâm Tây

