Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ O.C.D làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tòa nhà OCD 29 La Thành, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai tuyển dụng; Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các quy chế, quy trình áp dụng trong Công ty và giám sát việc chấp hành các nội quy đó; Lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty; Theo dõi và giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ cho người lao động; Quản lý chấm công, BHXH hàng tháng; Tham mưu cho Ban giám Đốc xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của công ty; Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự. Là cầu nối giữa BGĐ và người lao động trong Công ty; Các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học kinh tế, quản trị kinh doanh, hành chính, luật. Có từ 5 năm kinh nghiệm trong công tác quản trị nhân sự và hành chính. Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí TPNS, ưu tiên ứng viên đã làm trong lĩnh vực bất động sản; Am hiểu luật lao động, pháp luật liên quan đến chế độ, chính sách của người lao động Có khả năng làm việc độc lập cao, tư duy phân tích, xử lý vấn đề, tư duy hệ thống Nhanh nhẹn, khéo léo, có khả năng thuyết trình và giao tiếp tốt Chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ O.C.D Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như : BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, hiếu, hỉ, nghỉ mát hàng năm. Môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện Đề xuất tăng lương hàng năm Thu nhập: 15-18tr/tháng (thỏa thuận tùy theo kinh nghiệm)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ O.C.D

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.